Corona-Lockdown: In Braunschweigs Läden ist noch Licht

Tobias Roediger (52) steht in seinem Juwelierladen und sieht draußen, in der Neuen Straße, Ecke Sack, kaum Menschen vorbei laufen. Gespenstisch. Die Innenstadt ist seit Tagen wie leergefegt. Was soll man auch kaufen? Die allermeisten Geschäfte sind geschlossen, die Menschen sitzen daheim am Bildschirmarbeitsplatz oder auf dem Sofa, weil sie jetzt zum Jahreswechsel Urlaub haben.

Und dennoch sieht man hier und da noch Licht in den Läden und sogar Verkäufer, die damit ihren Kunden signalisieren: Halt, uns gibt es noch! Wir überstehen den Lockdown - und dann sind wir wieder für euch da!

Ware wird an der Ladentür übergeben

So auch Tobias Roediger und sein Team. Er setzt, wie so viele andere, auf die neue coronagerechte Verkaufsstrategie namens Click und Collect. Und die funktioniert so:

Der Kunde sieht das Objekt seiner Begierde im Schaufenster des betreffenden Geschäfts oder im Internet auf der Homepage, bekundet per Mail oder Telefonanruf sein Kaufinteresse – und kann im Idealfall wenige Stunden später seine Ware an der Ladentür abholen und bezahlen. Auch einen Lieferservice gibt es vielfach.

Viel Umsatz, räumt Roediger ein, generiere er momentan aber nicht gerade mit Click und Collect. Immerhin, eine Tudor-Herrenuhr habe er soeben verkauft. „Der Kunde wollte unbedingt noch die niedrige Mehrwertsteuer von 16 Prozent nutzen, bevor die Regelung zum Jahresende ausläuft.“ Ja, es gehe schon ein bisschen was. Nur das Vorweihnachtsgeschäft habe man sich anders vorgestellt. „Da waren wir mit der ganzen Mannschaft hier.“ Aber es sei nicht so gelaufen.

Zwischen 10 und 13 Uhr kann man sich bei Roediger Ware an der Ladentür abholen. Bis zu 8.000 Produkte habe man vorrätig. Den Rest könne man bestellen.

Kunden wollen Händler unterstützen

Dass in Niedersachsen die Abholung und Lieferung „jeglicher Waren" ausdrücklich in der aktuellen Corona-Verordnung erlaubt ist, darauf haben Mark Alexander Krack und seine Leute vom Einzelhandelsverband Harz + Heide massiv hingewirkt. Man habe um Click und Collect hart gerungen, sagt er, den telefonischen Bestell- und Abholservice. „Es zeigte sich schon während des ersten Lockdowns, dass Kunden ihre lokalen Händler weiter unterstützen wollen und so die Möglichkeit haben.“ Dass Händler ihr Geschäft durch die Krise hindurch retten oder zumindest teilkompensieren können, sei aber zu viel gesagt. Krack: „Wichtig ist aber, dass die stationären Händler auch jetzt im Laden bleiben und für Kunden wahrnehmbar sind.“ Jeder einzelne sei happy, sagt Krack, wenn der Kunde sich auch in Zeiten wie diesen an ihn wendet und nicht an den großen Moloch Internet.

Und das sind die Vorteile

Krack weiß um die Vorteile von Click und Collect:

die Versandkostenersparnis: Da die Ware vor Ort abgeholt wird, entfallen bei die beim Onlinehandel üblichen Versandkosten.

Flexible Abholung: Besonders Berufstätige können die Postsendungen nicht immer persönlich in Empfang nehmen. Geschäfte haben oft längere Öffnungszeiten als Postfilialen. Deswegen bietet es sich für viele an, Pakete statt beim Servicepunkt der Versanddienstleister direkt im Laden abzuholen.

Schnelle Verfügbarkeit: Selbstabholung ist schneller als die meisten Versandoptionen; darüber hinaus ist für die Kunden sichergestellt, dass ein bestimmtes Produkt in der Filiale tatsächlich verfügbar ist.

Fachberatung vor Ort: Während beim Onlinehandel nur selten eine Beratung stattfindet, können bei Click und Collect sämtliche Fragen direkt vor Ort geklärt werden.

Keine Rücksendungskosten: Da die Ware vor Ort abgeholt wurde, obliegt es in der Regel dem Händler, sich um Rücksendungen zu kümmern.

Sichere Bezahlmöglichkeiten: Wie auch beim regulären Offline-Einkauf stehen dem Kunden im Laden die üblichen Zahlungsmittel, beispielsweise Barzahlung, zur Verfügung.

Diese Vorteile, hoffen Braunschweigs Einzelhändler, werden sich schnell unter den Kunden herum sprechen. Denn aktuell ist ihr CuC-Geschäft nicht so toll angelaufen. Auch nicht bei Jörg Budde, Inhaber der Hosen-Passage in der Münzstraße. Man verkaufe „ganz, ganz wenig“. Aber, man versuche halt alles in der heutigen Zeit. Und es sei für ihn wichtig, im Laden präsent zu sein. „Es gibt immer was zu tun.“