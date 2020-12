Sechs Studierende mit Braunschweiger Bürgerpreis ausgezeichnet

Zum 25. Mal wurde kürzlich der Braunschweiger Bürgerpreis an Studierende für herausragende studentische Leistungen und soziales Engagement vergeben. Corona-bedingt fand die Veranstaltung dieses Jahr als Online-Format statt, wie die Technische Universität mitteilt. Sechs Studierende erhalten demnach jeweils einen Preis in Höhe von 1500 Euro. Ein Überblick über die Preisträgerinnen und Preisträger.

Leidenschaftliche Germanistik-Studentin und Einsatz beim Foodsharing

Laura Baden studiert 2-Fächer-Bachelor Germanistik, Evangelische Theologie. „Sowohl in ihren mündlichen als auch ihren schriftlichen Leistungen ragt Laura Baden weit über den Durchschnitt der Studierenden hinaus“, heißt es in der Mitteilung. „Sie gehört zu den Germanistik-Studierenden, die sich leidenschaftlich für ihr Fach interessieren, sich gern aktiv beteiligen, immer kluge Fragen stellen, eigene Beobachtungen mit Gewinn einbringen und Sachverhalte richtig zu erklären wissen.“ Außerdem engagiere sie sich im KOBB-Mentoring-Programm, einem Programm für Lehramtsstudierende und sei aktiv im Einsatz für eine nachhaltige Lebensweise, wie zum Beispiel in der Braunschweiger Initiative für Foodsharing.

Bauingenieur mit Note 1,1 und Musikfan

Christoph Brenner studiert Bauingenieurwesen im Master. Er schloss sein Bachelorstudium im Fach Bauingenieurwesen laut der TU in der Regelstudienzeit mit der sehr seltenen Gesamtnote 1,1 ab. „Seine große Begabung und Motivation stellt er zurzeit auch im Masterstudiengang Bauingenieurwesen mit herausragenden Studienleistungen unter Beweis. Zudem wirkt er seit mehreren Jahren in der Lehre und Forschung der Fakultät mit. Als Tutor für Studierende seines Studienganges und als wissenschaftliche Hilfskraft in einem DFG Forschungsprojekt“, teilt die Uni mit. Neben seinem Studium engagiere er sich im Verein „music4all“, der das Interesse an musikalisch-künstlerischen Veranstaltungen wecken möchte. Außerdem beteilige er sich bei Benefiz-Konzerten und bei der Gestaltung des musikalischen Rahmens von Gottesdiensten.

Psychologie-Ausnahmestudentin und ehrenamtliches Engagement

Annemarie Hartung studiert Psychologie im Master. Sie sei eine Ausnahmestudierende, so die TU. „Ihren Bachelor in Psychologie hat sie mit hervorragendem Erfolg abgeschlossen. Sie zeigt eine weit über dem Durchschnitt stehende Motivation, sich mit den Inhalten des Studiums auseinanderzusetzen und ihre eigene Ausbildung selbständig zu gestalten. Ihre beeindruckend schnelle Auffassungsgabe, ihr differenziertes Problemverständnis und ihr umfangreiches Fachwissen heben sie aus der Gruppe ihrer Mitstudierenden weit heraus.“ Sie engagiere sich zudem im Rotaract-Club Schwarmstedt-Walsrode, der Jugendvereinigung der Rotarier. Außerdem sei sie eine der tragenden Persönlichkeiten in der „Studentischen Methodenberatung“. Die studentische Vereinigung beschäftige sich im Netzwerk „Data Scientists against Corona“ mit einem aktuellen gesellschaftlichen Problem.

Finanz- und Wirtschaftsmathematikerin mit Einsatz im Altenheim und bei der Tafel

Jule Jäger studiert Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Master. Sie weise ein eindrucksvolles gesellschaftliches Engagement sowie Einsatz im Studium und für die Universität auf, heißt es in der Pressemitteilung der TU. „Sie engagiert sich in verschiedenen Gremien und Ämtern mit konstruktiven, strukturierten Beiträge. In der Studienkommission für Mathematik und in der Finanz- und Wirtschaftsmathematik, in der Fachgruppe Mathematik und in Berufungskommissionen ist sie aktiv. Seit über mehreren Jahren wirkt sie im Verein Braunschweiger Finanz- und Wirtschaftsmathematiker mit und organisierte dort zahlreiche studentische Veranstaltungen.“ Daneben sei sie im Studierendenparlament, im Verwaltungsrat des Studentenwerks Ost-Niedersachsen und im Beirat der Carolo-Wilhelmina Stiftung aktiv. Auch über das akademische Umfeld hinaus sei sie im Einsatz: „Sie engagierte sich in einem Altenwohnheim und unterstützt aktuell die Braunschweiger Tafel.“

Top-Bauingenieurstudent und Leichtathlet

Marc Müggenburg studiert Bauingenieurwesen im Master. Das Bachelorstudium habe er in der Regelstudienzeit mit dem Prädikat „sehr gut“ abgeschlossen. Damit gehört er laut der TU zu den besten zwei Prozent seines Jahrgangs. Zurzeit studiere er in einem von „Erasmus Mobilität“ geförderten Auslandssemester an der TU Danzig und überzeuge auch dort mit herausragenden Leistungen. „Er engagiert sich seit seinem ersten Studienjahr als Tutor zuerst in der Mathematik und später in der Baustatik, um seine Kommilitonen beim Erlernen schwieriger fachlicher Zusammenhänge zu unterstützen“, so die Uni. „Als wissenschaftliche Hilfskraft ist er in verschiedene Forschungsprojekte eingebunden und bringt sich dort mit grundlegenden Fragestellungen und eigenen Ideen überzeugend ein.“ Neben seinem Studium engagiere er sich in der Leichtathletik. So konnte er sich als Mitglied der 4×400 m Staffel der LG Braunschweig für die Deutschen Meisterschaften 2019 qualifizieren. Außerdem ist er ehrenamtlicher Trainer und ist als Kampfrichter in die Organisation von Leichtathletik-Veranstaltungen eingebunden.

Ausgezeichnete Studentin mit besonderem Blick für Geflüchtete

Luisa Perdomo Lopez studiert Organisation, Governance, Bildung im Master. Ihr gelinge es, durch die Bandbreite ihrer außergewöhnlichen organisatorischen Fähigkeiten, Studium und ehrenamtliches Engagement miteinander hervorragend zu verbinden, teilt die TU mit. „Hervorzuheben ist ihre ausgezeichnete, methodisch innovative Bachelorarbeit. Ihre gewählte Themenstellung, die sich empirisch mit der Lage von schwangeren, geflüchteten Frauen auf der Grundlage qualitativer Methoden befasst, ist eine außergewöhnliche Leistung.“ Darüber hinaus zeichne sie sich auch durch ein breites soziales Engagement in den Bereichen Gleichstellung, Gender, Flüchtlinge und interkultureller Austausch aus. Sie sei als studentische Mitarbeiterin sowohl am Braunschweiger Zentrum für Gender Studies als auch im Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge aktiv. In diesem Rahmen habe sie geflüchtete Personen in umfassender Weise bei der Bewältigung ihres Alltags und Frauen in Notlagen unterstützt.

Stiftung und weitere Förderer stellen das Geld zur Verfügung

Zwei der Auszeichnungen wurden mit aus den Erlösen der „Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis“ für herausragende studentische Leistungen“ finanziert. Die Stiftung ist 1996 von der Braunschweigerin Liselotte Alter gegründet worden, die 2011 verstorben ist. Die Stiftung unterstützt in diesem Jahr darüber hinaus mit einem Finanzvolumen von 8000 Euro sechs Studierende, die unverschuldet in Not geraten sind. Vier weitere Bürgerpreise mit je 1500 Euro stellen die Erich-Mundstock-Stiftung, der Soroptimist-International-Club Braunschweig, Carl Peter Langerfeldt und Horst Beyrich zur Verfügung. Die Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis freut sich in diesem Jahr auch über eine Zuwendung in Höhe von 20.000 Euro eines Preisträgers aus den Vorjahren, der gern etwas zurückgeben möchte. Die Zuwendung trägt zur Sicherung der Ausschüttung der nächsten Jahre bei. In den 25 Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung insgesamt 449.000 Euro ausgeschüttet. 159 Studierende wurden ausgezeichnet. Eine noch größere Anzahl von bedürftigen Studierenden wurde finanziell unterstützt.

red