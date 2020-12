Leichter Brand in Braunschweiger Senioreneinrichtung

Glimpflich endete am Samstagabend ein Brand in einer Senioreneinrichtung in der Weststadt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde dabei eine Bewohnerin leicht verletzt. Pflegekräfte hatten sie rechtzeitig aus der Wohnung geführt, und der Rettungsdienst kümmerte sich sofort um sie. Die Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit löschen und somit größeren Schaden verhindern.

Insgesamt sei das Weihnachtsfest ruhig verlaufen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Rettungskräfte rückten zu 5 Feuermeldungen, 10 technischen Hilfeleistungen sowie mehr als 175 Notfallrettungen und 125 Krankentransporten aus. Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend auf der Frankfurter Straße in der Nähe der Abfahrt Gartenstadt (A391) waren, wie bereits berichtet, Eltern und ihr neun Monate altes Baby schwer verletzt worden. red

red