Braunschweig rollt: E-Scooter, E-Busse, Stadtbahn, Fahrradstadt

E-Scooter der beiden Verleiher Lime (Foto) und Tier sind überall in der Stadt zu finden, so wie hier am Bankplatz (Archivbild).

Was für ein Jahr! Die Straßen zeitweise leer wie seit Jahrzehnten nicht. Ebenso Busse und Bahnen. Stattdessen mehr Radfahrer, mehr Fußgänger. Doch Braunschweig hat in diesem Jahr entscheidende Weichen gestellt, damit die Verkehrswende kommt. Die fraglos größte Änderung: Die Stadt hat eine Vereinbarung mit zwei Unternehmen abgeschlossen, die E-Scooter verleihen. Seit Juli steht damit ein neues Verkehrsmittel in Braunschweig zur Verfügung. Hunderte der grünen und türkisfarbenen Roller mit Elektroantrieb findet man mittlerweile im Stadtgebiet – was etlichen Braunschweigern nicht richtig gefällt, denn die Roller stehen oder liegen häufig auch mitten auf dem Weg herum.

BSVG beantragt Fördergelder für neue E-Busse

Nicht ganz so neu sind Elektrobusse. Vier Emil-Busse fahren schließlich schon seit Jahren durch die Stadt. Doch das berührungslose Laden, das die Busse auszeichnet, hat sich am Markt nicht durchgesetzt. Neue Elektrobusse bedürfen einer anderen Lade-Technik. Und einer viel besseren Förderung durch Landes-oder Bundesregierung. Die soll nun kommen. Im Dezember hat der Rat der Stadt den Weg für die BSVG frei gemacht, Fördergelder zu beantragen, um Elektrobusse zu kaufen. Am grundsätzlichen Problem wird sich freilich nichts ändern. Eine TU-Studie hat festgestellt: E-Busse werden nicht günstiger sein als Dieselbusse. Die BSVG, die wie alle öffentlichen Verkehrsbetriebe rote Zahlen schreibt, wird auch mit Elektro-Bussen nicht in die schwarzen Zahlen fahren. Zusätzliche Elektrobusse, so rechnet die BSVG, werden frühestens im Jahr 2023 im Stadtgebiet zu sehen sein.

Der Rat soll 2021 über die ersten Stadtbahn-Trassen abstimmen

Das gilt auch für die Straßenbahn. Der Optimismus zu Jahresbeginn bewahrheitete sich nicht gänzlich. In Erfüllung ging die Hoffnung, dass sich die Förderbedingungen für das Multi-Millionenprojekt verbessern: Die Gesamtkosten steigen zwar, werden aber durch erhöhte Zuschüsse mehr als wettgemacht. Nicht erfüllt hat sich jedoch die Hoffnung, die Planungen für die ersten beiden Trassen durch Volkmarode und nach Rautheim so weit abzuschließen, dass der Rat darüber abstimmen kann. Das soll nun im nächsten Jahr erfolgen.

Weitere sechs Millionen fürs Ringgleis

Das Thema Fahrrad hat Braunschweig bewegt wie nie zuvor. Seit Jahresanfang ist der Ringgleis-Ring geschlossen. Der von Corona ausgelöste Fahrradboom hat Abertausende zur Entdeckungsfahrt rund um Braunschweig angelockt. Der Rat beschloss, weitere rund sechs Millionen Euro in den Ausbau zu investieren. Noch wichtiger: Der Ratsbeschluss im Juli, Braunschweig in Richtung Fahrradstadt zu entwickeln. Ein Bürgerentscheid wurde so abgewendet. An der Umsetzung hapert es freilich noch. Die Verwaltung benötigt für zusätzliche Aufgaben zusätzliches Personal. Fortschritte sind für das nächste Jahr angekündigt.

