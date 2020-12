Einige der Initiatoren, Unterstützer und Botschafter (von links): Falk-Martin Drescher (The Dude), Patrick Rokohl (Braunschweiger Profiboxer / WBO-Europameister), Frieda Kühne (wehyve GmbH), Tiemo Böhm (AWO-Bezirksverband Braunschweig), Hans Golmann (ambet), Babak Khosrawi-Rad (eventives GmbH), Matthias Bertram (Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport), Friederike Kühn (Öffentliche Versicherung Braunschweig), Jonathan Beddig (wehyve GmbH).

„Du für Braunschweig“: Erste Helfer in Pflegeheimen im Einsatz

Die Resonanz auf die neue Kampagne „Du für Braunschweig“ ist groß. Allein in den ersten beiden Tagen hätten sich schon mehr als 200 Freiwillige für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen gemeldet, teilt die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport mit. Es geht um ehrenamtliche Hilfe bei den Corona-Schnelltests. Die Kampagne wird von der Freiwilligenagentur organisiert – in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen sowie mit Unterstützung etwa der Öffentlichen Versicherung Braunschweig und der Stadtverwaltung.

Weitere Helfer werden benötigt

Matthias Bertram, Projektmitarbeiter der Freiwilligenagentur, betont: „Ohne die zusätzliche Hilfe ist es kaum mehr möglich, die notwendigen Tests vor Ort durchzuführen. Wenn wir den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen über die Feiertage ermöglichen wollen, dass sie ihre Angehörigen sehen können, dann sind wir dringend auf Hilfe angewiesen.“

Hintergrund ist die Überlastung in den Heimen: Die Schnelltests werden zwar überall begrüßt, erfordern aber zusätzlichen Aufwand, der personell nur schwer zu leisten ist. Die ersten ehrenamtlichen Unterstützer seien bereits im Einsatz, sagt Bertram, weitere helfende Hände würden allerdings noch vielerorts benötigt. Jederzeit können sich weitere Interessierte auf www.du-fuer-braunschweig.de informieren und als Helfer registrieren lassen.

Als freiwilliger Helfer könne sich jeder melden, sagt Ambet-Geschäftsführer Hans Golmann, der die Initiative mit auf den Weg brachte.“ Erfahrungen aus dem Gesundheits- beziehungsweise Medizinbereich seien gern gesehen, aber keine Voraussetzung. „Es geht nicht nur um die Durchführung der Schnelltests selbst, sondern vor allem auch um organisatorische sowie administrative Unterstützung im Zusammenhang mit den Tests.“

Prominente Verstärkung für die Kampagne

Kommunikative Verstärkung erhält „Du für Braunschweig“ bereits von vielen Seiten, wie die Organisatoren mitteilen: etwa von Sozialdezernentin Christine Arbogast. Sie habe mehr als 600 Menschen über die Kampagne informiert, die sich im Frühjahr auf den Helfer-Aufruf der Stadt zum Aufbau für ein Behelfskrankenhaus hin gemeldet hatten. „Wir sind froh und dankbar über jeden und jede, die mit anpacken kann. Es kann nur gemeinsam gelingen“, so die Sozialdezernentin.

Auch der Braunschweiger Profiboxer Patrick Rokohl gehöre jetzt zu den Botschaftern der Kampagne. „Ich finde, es liegt in unserer Pflicht gerade als Personen der Öffentlichkeit zum Helfen anzuregen. Wir sitzen alle im selben Boot – und deswegen heißt es nun: zusammenhalten. Es gibt nichts Größeres und Wichtigeres im Leben als unsere Gesundheit“, erklärt der WBO-Europameister, der sich im Laufe seiner Karriere schon häufiger für Engagement-Projekte stark gemacht hat.

Helfersuche auch für weitere Projekte

Frieda Kühne, Geschäftsführerin der hiesigen Agentur wehyve, die die Kampagne unterstützt, ist dankbar über das umfassende Feedback über die Kanäle von „Du für Braunschweig“ auf Facebook und Instagram. „Wir bekommen viele Nachrichten und Kommentare von Nutzern, die ebenfalls gern helfen wollen. Zudem gebe es viele – auch Institutionen der Region – die über ihre jeweiligen Seiten auf die Kampagne aufmerksam machen.“ Zu den Auftritten in den sozialen Medien gelangen Interessierte unter www.instagram.com/dufuerbraunschweig und www.facebook.de/dufuerbraunschweig.

Die Website www.du-fuer-braunschweig.de soll auch nach den Feiertagen langfristig genutzt werden. „Wir wollten bewusst eine nachhaltige Plattform schaffen, die auch für andere Projekte eingesetzt werden kann“, sagt Kühne. „Nach den Corona-Schnelltests in den Pflegeeinrichtungen benötigen wir etwa auch Hilfe bei der Bewältigung der Corona-Impfungen.“ Die Freiwilligenagentur und die beteiligten Agenturen seien dazu in Abstimmung mit weiteren Initiativen. cos/red