Weihnachtsessen für Braunschweigs Obdachlose im Tagestreff Iglu

An Heiligabend begrüßte der Regionalleiter der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten, Michael Bahn (Mitte) Bürgermeisterin Annegret Ihbe im Tagestreff Iglu in der Wilhelmstraße. Traditionell wurden Wohnungslose beschenkt und erhielten ein besonderes Weihnachtsessen

Arno (46) ist wohnungslos. Seit einiger Zeit schon. Er schläft, wie er sagt, in der Gartenlaube eines Bekannten. Wo die ist, das behält er lieber für sich. Der 46-jährige lebt am Rande unserer Gesellschaft. Doch einmal im Jahr, an Heiligabend, fühlt er sich mittendrin. Wenn ihn und seine Freunde nämlich im Tagestreff Iglu in der Wilhelmstraße die Bürgermeisterin persönlich begrüßt, ihnen Frohe Weihnachten wünscht und guten Appetit. Denn es gehört seit Jahren zu den Gepflogenheiten in unserer Stadt, dass die Mitarbeiter des städtischen Klinikums den Menschen, die sonst nur von der Hand in den Mund leben, ein festliches Weihnachtsmenü zubereiten, gespendet von den Mitarbeitern des Klinikums.

Die Wohnungslosen essen an Heiligabend Hähnchenbrust und Buttergemüse

Hähnchenbrust gab’s diesmal, mit Kartoffeln und Buttergemüse, dazu eine Rote Grütze mit Vanillesoße. Und allen hat’s nicht nur geschmeckt. Sie haben gespürt: Die anderen haben uns noch auf dem Radar, sie haben uns nicht abgeschrieben. Das betont auch Arnos Kumpel (35), den es, wie er sagt, böse erwischt hat. Nach Absitzen einer Haftstrafe im August muss er feststellen: Sein Kumpel hat sein Zimmer in einer WG inzwischen anderweitig vermietet. Was tun? Die Stadt lässt bekanntlich keinen hängen – und vermittelt dem Wohnungslosen ein sogenanntes Notzimmer in der Wohnanlage An der Horst. Doch da fühlt sich der 35-jährige, der, wie er sagt, mehrfach drogenabhängig war, überhaupt nicht gut aufgehoben unter all den „Problemfällen“, die woanders nicht unterzubringen sind. „Da geht es die ganze Zeit nur um Drogen. Das ist überhaupt nichts für mich.“

Gleichwohl hat er Weihnachten dort verlebt, zumindest nachts. Denn tagsüber verbringe er seine Zeit viel mit Freunden. So auch Heiligabend. Als am Abend die Menschen unter festlich geschmückten Christbäumen ihre Geschenke auspackten, zogen sich dutzende wohnungslose Braunschweiger still in ihre abgelegenen Schlafquartiere zurück: in windgeschützte Winkel, in Gartenlauben, Kellerzugänge. Für sie war es kein schönes Weihnachtsfest im Corona-Winter 2020/21. Die Angst vor dem Virus lähmt auch das gewohnte Alltagsleben derjenigen, die auf der Straße leben, von der Hand in den Mund.

378 Personen sind in Braunschweig wohnungslos

Mindestens 378 Personen sind es, einer aktuellen Erhebung zufolge. Befragt wurden im Oktober Menschen in Sozialberatungsstellen, in stationären Einrichtungen. Auch wenn die Zahlen, der kirchlichen und städtischen Hilfe geschuldet, kontinuierlich sinken: Mindestens 136 Menschen gelten als akut wohnungslos. Hinzu kommen 193 Personen, die ordnungsrechtlich in Unterkünften untergebracht sind, sowie knapp 50 Wohnungssuchende, die im Frauenhaus leben oder in einer Einrichtung der Diakonie.

Michael Bahn, Geschäftsführer der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten, kennt einige von ihnen. Er traf sie Heiligabend im Tagestreff. „Die alljährliche Feier, wie wir sie klassischerweise kennen, mussten wir aus den bekannten Gründen leider streichen. Wir haben aber reingehorcht, was diesen Menschen Heiligabend am wichtigsten ist neben einem Essen und einer Geschenktüte. Die Antwort war: Körperhygiene. Sauber sein an Weihnachten.“

Gesagt, getan. Zwischen 8 und 14 Uhr war Heiligabend der Tagestreff geöffnet. Maximal sechs Personen gleichzeitig durften sich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften dort aufhalten, um zu duschen, zu essen, Wäsche zu waschen. So wollen es die Corona-Bestimmungen, die für den Tagestreff gelten, analog der Verordnung für Raststätten, wie uns Michael Bahn erklärt.

Geliefert wurde das Essen auch in diesem Jahr von der Krankenhaus-Küche. Bürgermeisterin Annegret Ihbe schaute auch vorbei.

Überhaupt, der Tagestreff in der Wilhelmstraße. Seit August auch an Wochenende geöffnet, ist er in Corona-Zeiten eine eminent wichtige Anlaufstelle für Wohnungslose. „Es kommen regelmäßig ungefähr 20 Personen vorbei, um zu duschen.“

Das Masketragen, das Abstandhalten, das Aufsichalleingestelltsein, die Furcht vor einer Ansteckung – das alles belaste die Situation der Wohnungslosen. Den gewohnten Alltag, die normalen Abläufe gebe es seit Monaten nicht mehr. Man stelle fest, sagt Bahn, dass sich Wohnungslose verstärkt zurück zögen und niemandem verrieten, wo sie sich tagsüber und nachts aufhalten. „Sie sagen uns nicht, wo sie schlafen. Sie sagen: Ich komme zu euch, wenn ich euch brauche.“

Was tut die Stadt für Wohnungslose?

Sie bietet obdachlosen Menschen nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz eine Unterkunft an – im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sie ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass niemand ungewollt draußen übernachten muss. Sie hat die Funktion eines letzten Auffangnetzes, ist grundsätzlich aber vorübergehend und nicht für dauerhaftes Wohnen gedacht.

Warum sind die Menschen wohnungslos?

Zirka 80 Prozent der Menschen werden wohnungslos, weil sie Mietrückstände hatten. Sie werden fristlos oder fristgerecht gekündigt. Zirka 20 Prozent erhalten eine Kündigung und/oder Klage wegen ihres Verhaltens: Ruhestörung, Vermüllung der Wohnung, Aggressionen gegen Mitbewohner und Ähnliches. Durch die Präventionsarbeit der Stadt kann in mehr als 50 Prozent aller bekanntwerdenden Fälle geholfen werden: indem die Miete nachträglich gezahlt wird und die Räumungsklage, soweit schon eingereicht, in der Sache damit für erledigt erklärt wird. Manche suchen sich auch selbst eine andere Wohnung.

Wobei Mietrückstände multiple Ursachen haben: Einkommensarmut, Leben unter dem Existenzminimum, befristete Arbeitsverhältnisse, schwankender Verdienst, Verschuldung und Bedienung anderer Zahlungsverpflichtungen, Arbeitslosigkeit, Sucht, Probleme im Umgang mit eingeschränkten Budget, psychische Einschränkungen, allgemeine Probleme im Umgang mit Behörden wie funktionaler Analphabetismus. „Oft liegt eine Kombination aus verschiedenen Gründen vor, die sich gegenseitig bedingen. Einige werden auch nach einem Haft- oder längerem Klinikaufenthalt wohnungslos.

Wie viele Unterkünfte hält die Stadt für Wohnungslose bereit?

Es gibt zwei Gemeinschaftsunterkünfte für Männer: An der Horst (66 Plätze davon 6 Plätze in Noträumen, 14 Plätze in Einzelzimmern, 46 Plätze in Doppelzimmern) und in der Sophienstraße (24 Plätze).

Weiterhin gibt es 25 sogenannte dezentrale Unterkünfte im gesamten Stadtgebiet (212 Plätze, davon 22 Plätze in diversen Noträumen für Frauen, Paare, Familien, Brandopfer).