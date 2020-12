Papiertonnen in Braunschweig angezündet

Schon am Nachmittag des 13. Dezember wurde die Polizei über eine brennende Mülltonne in der Hartgerstraße im Östlichen Ringgebiet informiert. Beim Eintreffen vor Ort hatte ein Anwohner die Altpapiertonne bereits gelöscht. Nur kurze Zeit später wurde die Polizei zu einer weiteren brennenden Mülltonne in die Uhlandstraße gerufen. Auch dort brannte eine Altpapiertonne.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die insbesondere in der Uhlandstraße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer (0531) 476-3315.

red