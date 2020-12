Bahnhof Braunschweig-Gliesmarode bekommt ein Bahnsteigdach

Kurz vor Weihnachten haben die Deutsche Bahn und der Regionalverband Großraum Braunschweig zwei Vereinbarungen unterzeichnet. Darin geht es unter anderem um den Bau eines Bahnsteigdaches in Braunschweig-Gliesmarode. Wie der Regionalverband mitteilt, soll der Ausbau des Bahnhofs im kommenden Jahr beginnen. Die damit einhergehende Förderung des Landes Niedersachsen sowie des Regionalverbandes orientieren sich an den Richtlinien der Deutschen Bahn.

Verbandsdirektor Ralf Sygusch betont jedoch: „Wir wollen nicht nur den Pflichtteil erfüllen. Im Verkehrsknotenpunkt Gliesmarode erkennen wir mit Blick auf das attraktive Bedienungsangebot und die sehr gute Verknüpfung von Stadtbahn, Bus und Regionalbahn viel Potenzial. Daher sind wir der Auffassung, dass das, was technisch gefordert ist, oft nicht ausreicht, um eine zukunftsorientierte Umsteigeanlage zu schaffen, die von den Menschen gerne angenommen wird.“

Erwartung: 1500 Ein- und Aussteiger pro Tag

Sygusch zufolge werden auf der Grundlage des aktuellen Angebotes 600 Ein- und Aussteiger prognostiziert – und dafür reichen laut Richtlinie zwei Wetterhäuschen. Allerdings sollen die Angebote im regionalen wie auch im städtischen Verkehr ausgeweitet werden. Der Regionalverband geht daher davon aus, die Fahrgastzahlen zukünftig auf rund 1500 am Tag ausbauen zu können. Darauf wolle man vorbereitet sein – und daher soll gleich ein Dach mitgebaut werden. Die dafür veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 650.000 Euro.

Barrierefreier Umbau von vier Bahnhöfen

Der zweite Vertrag zwischen Bahn und Regionalverband befasst sich mit dem barrierefreien Umbau der Bahnhöfe in Baddeckenstedt, Dettum, Schönewörde und Vorhop bis Ende 2028. „Dann sind bis auf den Bahnhalt in Frellstedt alle 46 Bahnhöfe in unserer Region barrierefrei“, sagt Sygusch. Außerdem sei die Verbesserung der Aufenthaltsqualität ein großes Anliegen. Der Regionalverband übernimmt zunächst die Planungskosten in Höhe von rund 1,2 Millionen für die vier Stationen. Die Baukosten der Maßnahmen werden im Zuge der Planung ermittelt.

Vorhop (Landkreis Gifhorn): Der Bahnsteig wird auf 140 Meter Länge und 55 Zentimeter Höhe ausgebaut. Die Fahrgäste können dann in die hier verkehrenden Erixx-Züge barrierefrei ein- und aussteigen. Energiesparende Beleuchtung und ein neues Wetterschutzhaus sind vorgesehen. Die Gemeinde plant parallel die Zufahrtssituation „An der Bahn“ zu verbessern.

Schönewörde (Landkreis Gifhorn): Der Bahnsteig soll auf 140 Meter Länge und 55 Zentimeter Höhe umgebaut werden. Auch hier ist dann die Barrierefreiheit hergestellt. Energiesparende Beleuchtung und ein neues Wetterschutzhaus komplettieren die Anlage. Die Gemeinde hat die Rampe zum Bahnsteig bereits hergerichtet.

Dettum (Landkreis Wolfenbüttel): Der Bahnsteig wird 140 Meter lang und 55 Zentimeter hoch und ermöglicht damit einen barrierefreien Zugang zu den Zügen. Energiesparende Beleuchtung und ein neues Wetterschutzhaus sind geplant. Hier wird es eine gute Verbindung zwischen Bahnsteig und Bushaltestelle geben.

Baddeckenstedt (Landkreis Wolfenbüttel): Der Bahnsteig entsteht neu und wird 175 Meter lang und 55 Zentimeter hoch ausgebaut. Zwei neue Wetterschutzhäuser und energiesparende Beleuchtung sind geplant. Hinzu kommt ein neuer Personentunnel, der sowohl die Nord- als auch die Südseite der Bahn erschließen soll. Vorgesehen sind entweder Rampen oder Aufzüge als Bahnsteigzuwegung, was noch nicht entschieden ist. Zusätzlich zum jetzt unterzeichneten Vertrag mit der Deutschen Bahn AG soll das Bahnhofsumfeld in Baddeckenstedt umgestaltet werden. Dabei soll der Stationsrahmenplan, den der Regionalverband auch für Baddeckenstedt erarbeiten ließ, im Wesentlichen umgesetzt werden. Dieser beinhaltet u.a. eine neue Erschließung der Bahnsteige von der Südseite. Hier sollen Park&Ride- sowie Bike&RideAnlagen entstehen.

red