Corona-Szenarien: Mittagessen würde in Braunschweigs Schulen ausfallen

Wie können bedürftige Familien besser unterstützt werden, wenn das kostenlose Mittagessen in der Schule ausfällt? Mehrfach hat die Politik in diesem Jahr im Jugendhilfeausschuss über dieses Thema diskutiert. Normalerweise ist das warme Mittagessen in der Schule für Schüler, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, kostenfrei. Doch im ersten Lockdown im Frühling, als die Schulen und damit auch die Mensen geschlossen waren, mussten diese Schüler auf das kostenlose Mittagessen verzichten – eine ähnliche Situation droht nun nach den Weihnachtsferien. Lesen Sie hier, was Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth deshalb fordert.

Braunschweiger Bürgermeister: Bund soll Geld an Familien zahlen

Markuth setzt sich nun mit Nachdruck dafür ein, dass der Bund die im Rahmen des Bildungs und Teilhabpaktets (BuT) für die Mittagessenversorgung an Schulen vorgesehene Mittel direkt an die Familien auszahlt, wenn es kein Essen an der Schule gibt. Derzeit ist dies gesetzlich nicht möglich. „Einen Brief mit der dringenden Bitte um rasche Überprüfung hat der OB an den Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, gesandt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Hintergrund: Auch für die Zeit nach dem 10. Januar ist es wahrscheinlich, dass die Schulen aufgrund der Pandemie weiterhin von Schließungen betroffen sind – entweder komplett oder im Szenario B, also dem Wechsel zwischen Präsenzlernen und Homeschooling.

Corona-Szenarien bringen Mittagessen an Schulen in Gefahr

In beiden Szenarien falle die Mittagessenversorgung an den meisten Schulen weg, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Für einkommensschwache Familien bedeutet dies, dass sie auf die Leistung des kostenfreien Mittagessens für ihre Kinder verzichten müssen“, so Markurth. Dies führe zu finanziellen Einbußen in den Familien. Im Jugendhilfeausschuss war von den Fraktionen der Linken und der Grünen zuletzt kritisiert worden, dass die BuT-Mittel fürs entfallene Mittagessen nicht direkt an die Familien ausgezahlt werden dürfen. Die beiden Fraktionen hatten daraufhin vorgeschlagen, nach Wolfsburger Vorbild Lunchpakete mit Lebensmitteln für die Familien auszuteilen (wir berichteten). Dies sei angesichts der Tatsache, dass die Braunschweiger Schulen von 17 verschiedenen Caterern versorgt werden, nicht umsetzbar, schreibt die Stadtverwaltung. Sie hatte bei den Caterern angefragt, ob eine grundsätzliche Bereitschaft bestehe, in Szenario B oder C auf wöchentliche Lunchboxen auf der Basis der aktuellen Kosten für die Mittagsverpflegung umzustellen. „Den Unternehmen fehlen personelle, infrastrukturelle und logistische Voraussetzungen“, heißt es nun in der Mitteilung der Stadt. In Wolfsburg, wo schon im ersten Lockdown wöchentliche Lunchboxen verteilt wurden, seien die Voraussetzungen mit einem großen Caterer, bei dem es sich zudem um eine städtische Tochtergesellschaft handelt, gänzlich andere. Markurth erinnert: „Braunschweig hat im Lockdown im Frühjahr 2020 aus eigenen Mitteln eine einmalige Unterstützung der Familien mit einem 30-Euro-Gutschein pro BuT-berechtigtem Kind organisiert.“ Ziel sei es gewesen, neben der finanziellen Unterstützung, auch „ein Zeichen des Zusammenhalts an die einkommensschwachen Familien zu senden“.