So öffnet die Braunschweiger Verwaltung rund um die Feiertage

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind vom 28. bis 30. Dezember die Bezirksgeschäftsstellen Wenden, Volkmarode, Stöckheim und Broitzem nur zwischen 9 und 12 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen. Am 2. Januar sind sie geschlossen.

Die Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt sowie die Energieberatung, beider Langer Hof 8, bleiben von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember, geschlossen.

In dringenden Kinderschutzfällen gibt es eine Kontaktmöglichkeit

Die Liegenschaften des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie bleiben auch weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Zudem sind die Mitarbeiter vom 23. Dezember bis 3. Januar auch per Telefon und E-Mail nicht zu erreichen. Der Standort Eiermarkt 4-5 ist vom 23. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. In dringenden Kinderschutzfällen sind die Mitarbeiter der Erziehungshilfe unter (0531) 470-8101 zu erreichen.

Die Platzvermittlung und Anmeldung für Kitas sowie die Beratung „Kita-Einstieg“ bieten vom 24. Dezember bis 3. Januar keine Sprechzeit an. Der Standort Campestraße 7 mit folgenden Bereichen ist vom 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen: Wirtschaftliche Erziehungshilfe Elterngeld, BAföG und Unterhaltsvorschuss, Kindertagesstätten-Entgelte.

Das Seniorenbüro bleibt bis zum 10. Januar geschlossen

Der Bereich Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften (An der Martinikirche 1-2) ist vom 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Die Abteilung Wohnen und Senioren, Naumburgstraße 25, bleibt vom 28. bis 30. Dezember geschlossen, das Seniorenbüro, Kleine Burg 14, ist noch bis zum 10. Januar geschlossen und das Büro für Migrationsfragen, Schuhstraße 24, schließt vom 21. Dezember bis 10. Januar.

In der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Richard-Wagner-Straße 1, können Proben zur Trichinenuntersuchung Montag, 21. Dezember, und Montag, 28. Dezember, abgegeben werden.

Das Kulturinstitut, Schlossplatz 1, schließt von Montag, 21. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar. Kulturpunkt West, Raabe-Haus Literaturzentrum, Stadtarchiv und Musikschule sind aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Das Referat Stadtentwicklung und Statistik ist von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember, geschlossen. Der Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit ist am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Änderungen gibt es auch bei den Wochenmärkten

Die Wochenmärkte Lehndorf und Weststadt finden am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr statt. Die Wochenmärkte Magnikirchplatz und Stadtpark fallen am 24. Dezember nachmittags aus. Die Märkte Erfurtplatz, Nibelungenplatz, Wenden und Westfalenplatz werden vom 25. Dezember auf den 24. Dezember vorverlegt. Am 26. Dezember fallen die Wochenmärkte aus. Die Wochenmärkte Lehndorf und Weststadt finden am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr statt. Die Märkte Magnikirchplatz und Stadtpark fallen am 31. Dezember nachmittags aus. Die Märkte Erfurtplatz, Nibelungenplatz und Westfalenplatz werden vom 1. Januar auf den 31. Dezember vorverlegt (8 bis 13 Uhr). Der Wochenmarkt Wenden fällt aus.

