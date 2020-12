Corona-Flaute: Frische „Fichtelmänner“ liegen auf Eis

Der Braunschweiger, das weiß man, ist ein Wurstesser. Einerlei, ob die Wurst als frische Thüringer daherkommt, als Bauernwurst, als fette Grobe, als halber Meter oder als sonst was. Der unbestrittene „Rolls Royce“ unter den Würsten: die Fichtelmann. Generationen wurden hier an der Oker damit groß gezogen. Sie darf auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen. Nur, in diesem Corona-Winter ist alles anders. Erstmals seit dem Krieg gibt es keinen Braunschweiger Weihnachtsmarkt – und noch nicht einmal einen Fichtelmann-Stand in der City, abgesehen vom Wochenmarkt. Die Corona-Bestimmungen wollen es so.

Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Und das ist bitter für jemand wie Ingo Fichtelmann (68), Inhaber eines Reisewirtschaftsbetriebes, der seit Wochen vom Außerhaus-Verkauf lebt. Einen Stand hat er nicht, ebenso wie sein Sohn, Helge Fichtelmann, der mit Puffern am Start ist, mit Lachs und anderen Köstlichkeiten. Hätte es nicht die für ihn sehr lukrative Verlängerung des Corona-Sommers gegeben, wäre es dicke gekommen. Das Geschäft ruhe bis auf Weiteres.

Ebenso wie bei seinem Vater. Alle Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Dennoch seien die Kosten „extrem viel höher“ als erwartet. Er lebe von seinen Rücklagen.

Weihnachtsmarkt to go in Broitzem

Petra Fichtelmann-Kittel, Chefin der Anton Fichtelmann GmbH, erlebt es ähnlich. Immerhin, sie hat in Broitzem, im Donnerbleek, einen Hof-Abverkauf organisiert hat – und neuerdings gibt’s dort sogar noch einen Süßigkeitenstand, an dem man selbstgebackene Kekse kaufen kann, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte. Und nebenan wartet die Bratwurst to go. Wenn auch nicht die original Thüringer, die, dem Lebensmittelrecht folgend, direkt aus dem Thüringischen bezogen werden muss, in diesem Fall aus einer Fleischerei bei Jena, sonst droht Ärger. „Wir produzieren zurzeit nur die normale gebrühte Bratwurst“, sagt die Chefin. Freitags bis sonntags ist der Mini-Markt in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Er sei mehr für die Nachbarschaft gedacht, für die Broitzemer. Denn Bratwurst müsse man frisch vom Grill essen. „Die kann man nicht großartig mit nach Hause nehmen.“ Allerdings verpackt schon.

Die Sache mit den drei „Fichtelmännern“

Fichtelmann – was viele nicht wissen: Wo „Fichtelmann“ draufsteht, ist nicht immer das Gleiche drin. Denn auf dem Weihnachtsmarkt konkurrieren – unabhängig voneinander – gleich drei (!) Fichtelmann-Stände, deren Betreiber zwar allesamt miteinander verwandt oder verschwägert sind, aber jeder für sich eigene Rezepte haben: der „rote“ am Riesenrad (der von Stefani Fichtelmann), der „blaue“ mit dem blauen Firmenlogo an der Heinrichslinde (Ingo Fichtelmann) und der ehemals grüne auf dem Platz der deutschen Einheit (Anton Fichtelmann), der inzwischen längst auch rot daherkommt.

Sie alle sind Abkömmlinge der gleichnamigen Braunschweiger Bratwurst-Dynastie, die ins Jahr 1925 zurückreicht. In dem Jahr machte Großvater Ernst Fichtelmann senior, er stammt aus Thüringen, auf seiner Wanderschaft als Zimmermann in Braunschweig Station und lernt seine zukünftige Frau Anita Schuhmacher kennen. Er macht sich mit einem Reisewirtschaftsbetrieb selbstständig, am damaligen Südklint. Und genau dort wird er auch später die erste Braunschweiger Bratwurstdiele eröffnen: eine Art Stehbierhalle mit Wurstgrill für den Hunger zwischendurch.

Bis zu 20 Fichtelmann-Stände gab’s mal in der Stadt – unter anderem an Sack, Damm, Hagenmarkt. Fichtelmann sen. hatte drei Söhne: Ernst, Anton und Walter, die später alle in seine Fußstapfen treten sollten – und „Fichtelmänner“ verkauften. In eigenen Firmen.