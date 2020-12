Tortellini in Brühe, dann Wolfsbarschfilet und Cantuccini

Familie Aslani und ihr Team vom „Il Sorriso“ am Papenstieg haben für unseren kulinarischen Adventskalender gleich ein ganzes Menü vorbereitet, echt italienisch – ihre Empfehlung fürs Ausprobieren in der norddeutschen Küche. Die Vorspeise: Tortellini in Hähnchenbrühe. Die „Tortellini al brodo“, wie sie in Italien heißen, sind ein traditionelles Weihnachtsgericht. Und wenn man Gabriele Cervelli so zuschaut, wie er aus einfachen Teig-Quadraten kunstvolle Tortellini zaubert, sieht das alles ganz einfach aus. Wer’s nachmacht, braucht ein bisschen Geduld und Übung. Hinterher ist die Freude umso größer, wenn die selbstgemachten, gefüllten Nudelknoten die Brühe veredeln.

Wolfsbarsch auf Zitronensauce, garniert mit feinem Gemüse. Foto: Bernward Comes

Das Hauptgericht: Wolfsbarsch auf Zitronensauce mit Gemüse. Wer die Sauce auch so kunstvoll auf dem Teller verspritzen möchte, wie es auf dem Foto zu sehen ist, der sollte vorher eine Schürze anziehen und reichlich Abstand zur Wand halten. Man gibt dann zwei Esslöffel Sauce in die Mitte des Tellers – und schlägt mit dem Löffel mehrmals kräftig auf den Saucenklecks. Wenn das keine Kunst ist! Zum Abschluss gibt’s dann noch den Klassiker: knackige Cantuccini. Weihnachten kann kommen! Das Rezept für vier Personen Tortellini in Brühe

Für die Brühe: 1/2 Huhn, 250 g Möhren, 200 g Staudensellerie, 200 g Zwiebeln, 2 Lorbeerblätter, ein paar Pfefferkörner ganz, 1 Zweig Rosmarin und Salz.

Für den Teig: 300 g Mehl (Type 405), 3 Eier.

Für die Füllung: 200 g gehacktes Kalbfleisch, 100 g gehackte Mortadella, 1 Ei, 80 g geriebener Parmesan, Muskatnuss, Pfeffer, Salz. Gabriele Cervelli präsentiert die Brühe mit Tortellini – die Vorspeise, bevor es mit dem Fisch weitergeht. Foto: Bernward Comes Für die Brühe das Gemüse schälen und klein schneiden. Alle Zutaten in 3 Liter kaltes Wasser geben und zum Kochen bringen. Dann die Temperatur reduzieren und zwei Stunden köcheln lassen. Anschließend das Gemüse und das Huhn aus der Brühe herausnehmen, es wird nicht benötigt. Für die Tortellini das Mehl und die Eier zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig mit einem feuchten Tuch bedecken und eine halbe Stunde ruhen lassen. Für die Füllung Kalbfleisch und Mortadella mit Parmesan und den Gewürzen vermengen. Den Teig in mehreren Portionen auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen (oder mit einer Nudelmaschine, 2 Millimeter dick). Dann Quadrate (5 x 5 Zentimeter) schneiden. Jeweils einen halben Teelöffel Fleischfüllung auf die Mitte setzen. Die Ränder mit Eigelb einpinseln (das ist der „Klebstoff“). Dann zu einem Dreieck falten und zusammendrücken. Die lange untere Kante noch einmal umschlagen und die beiden seitlichen Spitzen um den Finger herum zusammendrücken. Die Tortellini in heißem gesalzenem Wasser kochen. Wenn sie nach oben kommen, sind sie fertig. Dann die Hühnerbrühe zum Kochen bringen und die Tortellini hineingeben. Die Brühe mit Muskatnuss würzen und servieren. Die Ränder der Teigplättchen mit Eigelb bestreichen ... Foto: Bernward Comes Wolfsbarschfilet auf Zitronensauce mit Gemüse

2 ganze Wolfsbarsche, Salz und Pfeffer, Olivenöl. Für die Sauce: Olivenöl, 1/4 Zwiebel, Saft einer 1/2 Zitrone, 1 TL Kurkuma, 100 ml Weißwein und 250 g Sahne. Für die Gemüse-Garnitur: 4 Mini-Möhren, 4 Mini-Blumenkohl, 1 Romanesco, 1 Maiskolben (nach dem Blanchieren in acht Scheiben schneiden). Die Zwiebel würfeln und in Olivenöl anschwitzen. Zitronensaft, Kurkuma, Weißwein und Sahne dazugeben. 10 Minuten köcheln lassen. Durch ein Sieb in eine Sauciere abgießen. Die Fische säubern, Köpfe entfernen, längs aufschneiden, Gräten entfernen und die Filets teilen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Olivenöl in eine beschichtete Pfanne geben und die Filets zuerst auf der Innenseite braten, dann auf der Hautseite (jeweils

1 Minute). Dann noch 6 Minuten im Ofen bei 210 Grad backen. Das Gemüse zerkleinern und ohne Salz kurz blanchieren, so dass es noch bissfest bleibt. Dann sofort in gesalzenes eiskaltes Wasser geben, damit die Farbe erhalten bleibt. Anschließend für 3 Minuten zum Fisch in den Ofen geben. Die fertigen Filets auf der Sauce mit dem Gemüse anrichten. … … dann ein Dreieck falten, die lange Unterseite nach oben klappen und die Enden zusammendrücken. Geschafft! Foto: Bernward Comes Cantuccini

500 g Mehl, 150 g Butter, 400 g Zucker, 300 g ganze Mandeln mit Haut, 4 Eier, 10 g Backpulver, 20 g Honig, 1 g Vanille (oder Vanillezucker, dann etwas mehr), 50 ml Milch, Rohrzucker. Zimmerwarme, weiche Butter mit dem Mehl verkneten, so dass eine sandige Masse entsteht. Backpulver, Vanille, Honig, Zucker, Mandeln und 3 Eier dazugeben und verkneten. Den Teig 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann jeweils Teigstücke à 300 Gramm zu „Schlangen“ mit 4 cm Durchmesser ausrollen und erneut eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Anschließend die Rollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Milch mit einem Eigelb verrühren, die Rollen bestreichen und etwas Rohrzucker darüber streuen. Die Teigrollen zunächst 10 Minuten bei 190 Grad (Umluft) backen, dann weitere 15 Minuten bei 160 Grad. Herausnehmen und ein bis zwei Zentimeter breite Stücke schneiden (schräg). Nochmal 45 Minuten bei 60 Grad backen. Finito! Buon Appetito! Die Cantuccini werden schräg geschnitten und weiter gebacken. Foto: Bernward Comes Kulinarischer Adventskalender: Bis zum 24. Dezember empfehlen Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés verschiedene Gerichte zum Nachkochen und Nachbacken. Alle schon veröffentlichten Folgen können Sie hier nachlesen.