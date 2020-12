Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Maurice Freise präsentiert die geschmorten Ochsenbäckchen in Wilde-Beere-Moonshine-Jus mit Rahmwirsing und Preiselbeer-Polenta.

Braunschweig. Kulinarischer Adventskalender: Heute ist das Braunschweiger Restaurant an der Oker mit einem Rezept zum Nachkochen dabei.

Ein Schmorgericht passt perfekt in die Jahreszeit und ist außerdem ideal für die Feiertage, findet Maurice Freise, stellvertretender Küchenchef im Restaurant Steghaus an der Leonhardstraße. Er empfiehlt daher geschmorte Ochsenbäckchen in Wilde-Beere-Moonshine-Jus mit Preiselbeerpolenta und Rahmwirsing.

„Man kann die Ochsenbäckchen schon einen Tag vorher im Schmortopf vorbereiten und über Nacht ziehen lassen“, sagt er. „Alles andere geht ruckzuck. Man muss sich also an den Feiertagen nicht aufs Kochen konzentrieren, sondern hat Zeit für all die anderen schönen Dinge.“ Der Wirsing ist ein typisches Wintergemüse. Freise bereitet ihn mit Speck zu. „Das sind zwei starke Komponenten.“ Der Kohl soll schön einkochen. Man brauche wegen des Specks übrigens nur noch wenig Salz, sagt er. Die Polenta (Maisgrieß) ist schnell gemacht. Man sollte allerdings darauf achten, dass sie nicht anbrennt. Das heißt: Nur kurz aufkochen lassen und dann schnell runter von der Herdplatte und quellen lassen. Eine ganz besondere Note bekommt das Gericht aus Sicht von Steghaus-Chefin Nicole Schwalm durch den Wilde-Beere-Likör, mit dem die Soße veredelt wird. „Der ist einmalig“, schwärmt sie. Das Rezept für zwei Personen Zutaten: 500 bis 600 g Ochsenbäckchen, 200 ml Rotwein, 100 ml Portwein rot, 8 cl O´Donnel Wilde Beere, 1 Bund Suppengrün, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Zweig Thymian, 2 EL Tomatenmark, 1 Nelke,

2 Lorbeerblätter, 100 g Maisgrieß, 400 ml Wasser, 30 g geriebener Parmesan, 1 Schalotte, 2 EL Preiselbeeren, 1/2 kg Wirsingkohl, 50 g Bauchspeck, 100 ml Gemüse- oder Fleischbrühe, 100 ml Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Die Polenta wird mit Preiselbeeren verfeinert. Foto: Bernward Comes Zubereitung: Möhren, Knollensellerie, Porree und 1/2 Zwiebel in grobe Würfel schneiden. Ochsenbäckchen salzen, pfeffern und in einem Schmortopf scharf anbraten. Dann die Ochsenbäckchen entnehmen und das gewürfelte Gemüse und den Knoblauch anbraten. Mit Tomatenmark vermengen, leicht anrösten und mit Portwein, Rotwein und O´Donnel Wilde Beere ablöschen, mit etwas Wasser auffüllen. Die Ochsenbäckchen und den Thymianzweig, Lorbeerblätter und Nelke dazugeben und bei 160 Grad auf mittlerer Schiene im Backofen für zwei Stunden schmoren lassen. Gelegentlich das Fleisch drehen. Die Bäckchen sind fertig, wenn sie sich selbstständig und locker von der Fleischgabel lösen. Für die Sauce den Fond durch ein Sieb gießen und nochmal kurz im Topf einkochen lassen. Den Wirsing in feine Streifen schneiden, die weitere 1/2 Zwiebel in Würfel schneiden. Speck und Zwiebel andünsten, den Wirsing dazugeben und mit Fleisch- oder Gemüsebrühe ablöschen, Sahne dazugeben und einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Schalotte und Knoblauch klein würfeln und in Butter anschwitzen, den Maisgrieß dazu geben und mit Wasser auffüllen, aufkochen lassen und danach 15 Minuten quellen lassen, zuletzt etwas Butter, Parmesan und die Preiselbeeren unterheben. Kulinarischer Adventskalender:Bis zum 24. Dezember empfehlen Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés verschiedene Gerichte zum Nachkochen und Nachbacken.