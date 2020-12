Klosterkirche Riddagshausen: Neuer Pfarrer in Aussicht

Es tut sich was an der Klosterkirche in Riddagshausen. Wie die Landeskirche Braunschweig auf Anfrage erklärt, gebe es einen aussichtsreichen Kandidaten für die seit Februar unbesetzte Pfarrstelle: Ulf Weber aus Schmalkalden. Der 55-Jährige stellt sich der Gemeinde am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, im 11-Uhr-Gottesdienst vor.

Weber ist in Marburg aufgewachsen, studierte dort und in Heidelberg Theologie. Seit 2015 ist er Pfarrer in Schmalkalden im Thüringer Wald, das aber zur evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck gehört. Zuvor war er 15 Jahre lang in Willingen im Hochsauerland tätig.

Anwärter Weber gilt als gestandener Pfarrer

Laut Michael Strauß, Sprecher der Landeskirche, habe Weber eine Fortbildung in klinischer Seelsorge absolviert und auch eine Zusatzqualifikation in Organisationsentwicklung, sich also intensiv mit Veränderungsprozessen in der Kirche beschäftigt. „Weber ist ein profilierter und gestandener Pfarrer“, so der Kirchensprecher.

Für die endgültige Personalentscheidung in Riddagshausen fehlen noch der Beschluss der Kirchenregierung sowie einige rechtliche Schritte. Strauß erläutert die vielschichtigen Hintergründe, die sich aus der besonderen Bedeutung der Klosterkirche ergeben: „Die Klosterkirche hat einen besonderen Charakter als öffentlicher Ort.“ Als sogenannte Leuchtturmkirche mit großer Anziehungskraft sei die Pfarrstelle keine gemeindliche, sondern eine allgemeinkirchliche. Daher werde der Pfarrer nicht wie gewöhnlich vom Kirchenvorstand gewählt, sondern die Stelle werde von der Kirchenregierung nach Vorbereitung durch das Landeskirchenamt besetzt.

Keine Wahl, sondern ein Beschluss der Kirchenregierung

Die Kirchenregierung unter Vorsitz von Landesbischof Christoph Meyns werde die Personalie nach dem Vorstellungsgottesdienst beraten und dann beschließen, so Strauß. Insgesamt handele es sich um eine Dreiviertelstelle, die aber nicht nur an der Klosterkirche angesiedelt, sondern auch mit 25 Prozent an den Braunschweiger Dom geknüpft sei. Dort wären dann wieder drei Geistliche (derzeit Dompredigerin Cornelia Götz und Henning Böger) mit unterschiedlichen Stellenanteilen im Amt.

Eigentümerin der Klosterkirche Riddagshausen ist seit 2014 die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. An der Aufwertung des gesamten Klosterareals sind neben ihr, der Landeskirche und der Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode auch die Richard Borek Stiftung, die Evangelische Stiftung Neuerkerode und die Bürgerschaft in Riddagshausen beteiligt.

Teilfinanzierung durch die Borek Stiftung

Die Borek Stiftung hatte sich bislang auch an der Finanzierung der Pfarrstelle beteiligt. Sie übernahm beim Vorgänger Bernhard Knoblauch ein Viertel einer allgemein-kirchlichen Pfarrstelle. „Es müssen auch noch Vereinbarungen mit den beteiligten Akteuren unterzeichnet werden“, kündigte Strauß an. So auch mit der Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Georg Renz, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Klosterkirche, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir sehen der Wiederbesetzung der Stelle mit großer Freude entgegen und hoffen, dass wir mit diesem Pfarrer die Weiterentwicklung des spirituellen Raumes vorantreiben können.“

Der Kirchenvorstand sei nach dem Vorstellungsgottesdienst von der Landeskirche eingeladen, den Anwärter auf die Pfarrstelle näher kennenzulernen.