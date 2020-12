Eckert & Ziegler in Braunschweig will neues Gebäude bauen

Seit rund drei Jahren herrscht vergleichsweise Ruhe rund um Eckert & Ziegler in Thune. Doch jetzt könnten wieder Debatten aufkommen: Das Unternehmen will mehr radioaktive Medikamente herstellen. Dafür seien zusätzliche Labore und Büros nötig, kündigt Gunnar Mann an, Mitglied der Geschäftsleitung am Hauptsitz in Berlin. Man plane daher den Bau eines dreigeschossigen Gebäudes auf dem Firmengelände am Mittellandkanal.

Jubel der Anwohner ist nicht zu erwarten. Zwar hat niemand etwas gegen Krebsmedikamente. Aber viele befürchten eine Gefahr durch die Radioaktivität auf dem Betriebsgelände. Ihnen wäre es am liebsten, wenn Eckert & Ziegler die Stadt verlassen würde.

Ministerium prüft Störfallanalyse und Umgangsgenehmigung

Zwischen 2010 und 2017 hatte es heftigste Kontroversen gegeben, befeuert durch Aussagen des Unternehmens, Atommüll aus der Asse behandeln zu wollen. Davon hat sich Eckert & Ziegler inzwischen mehrfach distanziert: Dies sei definitiv kein Thema mehr. Doch das Misstrauen sitzt bei etlichen Anwohnern tief.

Die Stadt war vor vier Jahren vor Gericht mit ihrem Versuch gescheitert, Produktionsausweitungen der Firmen in Thune, die mit Radioaktivität arbeiten, per Bebauungsplan zu verhindern. Seitdem soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Zugleich prüft das Umweltministerium in Hannover seit mehreren Jahren die Störfallanalyse von Eckert & Ziegler sowie die Genehmigung zum Umfang der zulässigen Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe. Ergebnisse hierzu stehen noch aus.

Aus Sicht der berücksichtigt die Störfallanalyse nicht alle denkbaren Fallszenarien, und die Genehmigung ist den Kritikern zufolge deutlich zu hoch. Eckert & Ziegler betont hingegen, sich nachweislich an alle Vorgaben der Strahlenschutzverordnung zu halten.

Großer Bedarf an Laboren und Büros

Das Unternehmen hat der Stadtverwaltung nun vor Kurzem erstmals die Pläne für den Neubau präsentiert. Zunächst ein Vorgespräch, wie Gunnar Mann betont – mit dem Ziel, das Vorhaben in Einklang mit dem künftigen Bebauungsplan realisieren zu können. Er geht davon aus, dass der Neubau angesichts der komplizierten Situation wohl nicht vor 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Dabei bräuchte man die zusätzlichen Labore und Büros eigentlich schon viel früher, erläutert er: Es gebe seit etwa drei Jahren ein enormes Wachstum im Bereich der Radiopharmazeutika, also der radioaktiven Arzneimittel. Die Nachfrage von Pharmakonzernen wie Bayer, Novartis, Ipsen und Oncosil steige permanent.

„Dieses Segment wird weiter wachsen“, so Mann. „Das hat damit zu tun, dass die Menschen älter werden. Außerdem ist mit neuen Therapien beispielsweise zur Behandlung von Prostatakrebs zu rechnen. Und es wird zunehmend personalisierte Therapien geben – Wirkstoffe werden gezielt auf den Patienten ausgerichtet.“ In diesem Segment wolle Eckert & Ziegler expandieren – nicht im Bereich der Rücknahme und Entsorgung von radioaktiven Stoffen.

Das Unternehmen beschäftigt in Braunschweig rund 180 Mitarbeiter, davon 35 im Bereich der Radiopharmazeutika. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe mehr als 800 Beschäftigte. Die Standorte befinden sich abgesehen von Europa auch in den USA, in Brasilien, Indien und China. Es gebe weltweit nur eine Handvoll Firmen, die radioaktive Stoffe für die Strahlentherapie und die Nuklearmedizin produzieren, sagt Vorstandsmitglied Lutz Helmke. „Aber keiner außer uns baut auch die entsprechenden Anlagen selbst, hat die nötige Messtechnik und arbeitet sowohl im Bereich der Diagnostik als auch in der Therapie.“

„Auf Krebstherapie spezialisiert“

Chef der Radiopharma-Abteilung in Thune ist Uwe Schwarz. „Wir sind komplett auf die Krebstherapie spezialisiert“, sagt er. Es gehe dabei um schwachradioaktive Substanzen, die den Patienten verabreicht werden und die sehr schnell zerfallen. „Manche dieser Produkte müssen innerhalb von 48 Stunden nach der Produktion gespritzt sein, länger sind die Arzneimittel oft nicht haltbar.“

Bisher wurden radioaktive Arzneimittel vor allem zur Diagnostik eingesetzt: Sie können Tumore sichtbar machen. Inzwischen kommen sie zusätzlich immer stärker in der Therapie zum Einsatz: Mit Hilfe der Radioaktivität kann man den Wirkstoff (Biomoleküle) direkt an eine Krebszelle heranbringen, ohne das Gewebe drumherum zu schädigen.

Die Produktion funktioniert vereinfacht erklärt so: Die Pharmakonzerne stellen die Biomoleküle her. Eckert & Ziegler „klebt“ dann radioaktive Isotope an diese Biomoleküle. Alles muss absolut steril ablaufen. „Wir stellen also weder den eigentlichen Wirkstoff noch die Strahlenquelle her, sondern bringen beides zusammen“, so Schwarz.

„Kleine Massen und Volumina“

Gunnar Mann betont, dass es nicht darum gehe, in Thune eine industrielle Massenproduktion aufzubauen: „Dafür sind wir gar nicht ausgelegt. Es handelt sich hier in der Regel um kleine Massen und Volumina“, sagt er. Aber davon eben mehr als bisher. Die Zahl der Mitarbeiter im Bereich der Radiopharmazeutika soll in Braunschweig in den nächsten drei bis vier Jahren von 35 auf 70 ausgebaut werden. Schon jetzt mangele es an Laboren und Büros. Bis der Neubau steht, will Eckert & Ziegler zur Überbrückung mehrere Bürocontainer aufstellen.

Mann zufolge stand für das Unternehmen nie zur Diskussion, Braunschweig zu verlassen. „Wir haben hier ein hochspezialisiertes Team mit jahrzehntelangen Erfahrungen, das lässt sich nicht so einfach klonieren“, sagt er. „Außerdem wäre es eine Tragödie, wenn man solche Substanzen nicht an einem Ort wie hier in Deutschland herstellen könnte.“

Mit der geplanten Produktionsausweitung ist ihm zufolge eine geänderte Umgangsgenehmigung für geringe Mengen kurzlebiger Isotope durch das Land nötig. Allerdings werde die Gesamtmenge an Radioaktivität nicht steigen, kündigt er an. „Wir reduzieren die Menge im Altbestand. Und wir werden gewährleisten, dass weiterhin alles sicher ist. Wir verstehen, dass es ein gewisses Misstrauen in Anlagen gibt, die mit Radioaktivität zu tun haben, und wir bitten darum, uns zu vertrauen, dass wir nach Recht und Gesetz arbeiten.“

Ministerium äußert sich nicht

Einen Bauantrag für das Gebäude hat Eckert & Ziegler noch nicht gestellt. Das Unternehmen hofft, das Vorhaben in einer überschaubaren Zeit realisieren zu können. Ob das gelingen kann, hängt nun auch davon ab, wie schnell Stadt und Land vorankommen.

Die Stadt teilt auf Anfrage mit, der neue Bebauungsplan werde erst dann aufgestellt, wenn das Umweltministerium bestätige, dass die Störfallanalyse geprüft und abgeschlossen sei. Ein Zeitpunkt dafür stehe aber noch nicht fest, sagt Stadtsprecher Rainer Keunecke. „Deshalb kann ein Zeitpunkt für die öffentliche Präsentation eines Bebauungsplanentwurfes zurzeit nicht benannt werden. Es ist damit zu rechnen, dass dies erst 2022 der Fall sein wird.“

Und was sagt das Ministerium? Dort heißt es, dass man sich wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens nicht äußern werde. Gemeint ist eine Klage von Anwohnern gegen das Ministerium wegen der Höhe der Strahlengenehmigungen. Warum das Ministerium aber nicht einmal ansatzweise Auskunft zum aktuellen Stand der Prüfungen gibt, bleibt unbeantwortet. Das Warten geht also weiter.

Fakten: Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre

Im Industriegebiet in Thune produziert Eckert & Ziegler unter anderem Medizintechnik und radioaktive Medikamente für die Krebsmedizin. Die Firma nimmt auch schwach radioaktive Abfälle etwa von Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen zurück. Weitere Unternehmen in Thune sind GE Healthcare Buchler, das ähnlich wie Eckert & Ziegler aufgestellt ist, und Chinin-Produzent Buchler, der nicht mit radioaktiven Stoffen umgeht.

Im Jahr 2010 gab Eckert & Ziegler bekannt, dass man in Thune 20 Millionen Euro investieren und Atommüll aus der Asse behandeln wolle. Es gab heftigen Protest. Wenige Monate später ruderte das Unternehmen zurück und sicherte zu, nichts zu tun, was sich außerhalb des Genehmigten bewege.

2011 beantragte Eckert & Ziegler den Bau einer Halle. Darin sollten Container untergebracht werden, die bislang im Freien stehen. Zudem sollten in der Halle radioaktive Abfälle bearbeitet und verpackt werden. Die Stadt verhinderte das: Sie verhängte eine Veränderungssperre, um einen neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Der neue Bebauungsplan trat Ende 2015 in Kraft. Er untersagte den ansässigen Firmen, die mit radioaktiven Stoffen arbeiten, ihre Produktion oder die Kapazitäten in größerem Umfang auszuweiten. Auch ihre Erweiterungsflächen sollten begrenzt werden. Zudem sollte verhindert werden, dass sich weitere derartige Betriebe dort ansiedeln können.

Eckert & Ziegler erhob Klage gegen die Veränderungssperre, gegen die Ablehnung des Bauantrags für die Halle, gegen die Ablehnung des Bauantrags für einen neuen Zaun und gegen den neuen Bebauungsplan – mit Erfolg.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied Ende 2016, dass die Interessen der Unternehmen nicht angemessen berücksichtigt worden seien. Die Einschränkungen seien nicht gerechtfertigt. Auch liege es nicht in der Kompetenz der Stadt, Regelungen zum Strahlenschutz zu treffen. Dies sei Sache des Landes, ein Gefährdungspotenzial sei nicht zu erkennen. Fazit: Der Bebauungsplan ist nicht rechtmäßig.

Anfang 2017 schlug die Stadtverwaltung vor, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, der die Anmerkungen des Gerichts berücksichtigt. Eckert & Ziegler bot daraufhin ein dreimonatiges Moratorium an: In dieser Zeit könne über die weitere Entwicklung diskutiert werden. Das Unternehmen werde in dieser Zeit weder den Bau der Halle beginnen noch weitere Bauanträge stellen. Das Moratorium wurde im Juni 2017 verlängert. Eckert & Ziegler machte mehrere Angebote.

Im November 2017 beschloss der Rat die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans. Er soll unter anderem die folgenden fünf Punkte regeln:

1. Eckert & Ziegler verzichtet darauf, die gewünschte Halle zur Bearbeitung und Verpackung von radioaktiven Abfällen zu nutzen. Stattdessen soll die Halle nur zu Lagerzwecken genutzt werden.

2. Eckert & Ziegler verzichtet in Thune weiterhin auf die Behandlung von radioaktivem Müll aus der Asse und aus Kernkraftwerken. Die Firma hat auch erklärt, keine Abfälle aus dem Atommüll-Zwischenlager Leese, das von ihr betrieben wird, in Thune zu lagern.

3. Eckert & Ziegler ist grundsätzlich bereit, strengere Vorgaben für Strahlung zu akzeptieren.

4. Flächen im Eigentum von Eckert & Ziegler und den benachbarten Firmen sollen weiterhin als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen bleiben, anstatt sie teilweise in landwirtschaftliche Flächen umzuwandeln.

5. Es soll geprüft werden, inwiefern eine Anbindung an das Gewerbegebiet Waller See und die Autobahn möglich ist.

Mehr zum Thema