Klinikums-Apotheke in Braunschweig gut gerüstet gegen Corona

Nie hat er so viel gearbeitet wie beim ersten Lockdown. Eine 100-Stunden-Woche war im Corona-Frühjahr für Hartmut Vaitiekunas keine Seltenheit. Arbeiten und Schlafen. Mehr war für den Chef der Klinikumsapotheke zu dieser Zeit nicht drin. Die Lage hinsichtlich der Beschaffung von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln hat sich inzwischen total entspannt“, erklärt der 54-Jährige. „Jetzt aber stehen wir vor der Herausforderung, die große Impfaktion für die Bevölkerung vorzubereiten.“

Das Jahr 2020 ist ein besonderes für die Krankenhausapotheke am Standort Celler Straße: Sie ist 50 geworden. Und es ist auch ein Jubiläum für Vaitiekunas: Er leitet deren Geschicke seit nunmehr einem Vierteljahrhundert. Der Apothekersohn, der schon als Kind beim Brauen von Vitaminsäften mithalf und Medikamente mit dem Kettcar ausfuhr, würde sich ohne Zögern gegen Corona impfen lassen: „Ich habe keinerlei Bedenken“, sagt er. Niemand müsse Sorge haben, nur weil das Medikament in so kurzer Zeit zugelassen werde. „Die Hersteller haben ihre Daten schon während der Entwicklung den Behörden offengelegt. Das ist einmalig und verkürzt die Zulassungsphase enorm.“

Gute Impf-Infos unter ww.pei.de

Vaitiekunas verweist Verunsicherte auf die seiner Meinung nach hervorragende Homepage der deutschen Zulassungsstelle, das Paul-Ehrlich-Institut (www.pei.de). Es ist das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.

Der Chefapotheker ist voll des Lobes für das Engagement seiner Braunschweiger Belegschaft in Zeiten der Krise: „Ich bin dem Team unendlich dankbar für diese außergewöhnliche Arbeitsleistung.“ Die sei so gar nicht selbstverständlich.

Kurze Drähte zum niedersächsischen Gesundheitsministerium

Im Krisenjahr ist Vaitiekunas auch hoch erfreut über die guten, kurzen Drähte zum niedersächsischen Gesundheitsministerium, das die Impfaktion im Land verantwortet. Und er schätzt die Hilfsbereitschaft der TU Braunschweig. Unterstützung kommt etwa von der Pharmazeutischen Fakultät und dem Institut für pharmazeutische Verfahrenstechnik. „Die stellen uns ihren ,Superfreezer’ zur Verfügung, der die Impfstoffe auf den erforderlichen -70 Grad gekühlt halten kann.“

Wann könnte es losgehen mit den Impfungen? „Wenn die europäische Zulassungsbehörde grünes Licht gibt. Das könnte schon in diesem Dezember der Fall sein.“ In Braunschweig soll nicht nur im Klinikum, sondern auch in der Stadthalle geimpft werden.

Hilfe von der regionalen Wirtschaft

Ja, es war ein turbulentes Jahr voller Herausforderungen. Vaitiekunas erinnert sich, wie mühevoll es im Frühjahr war, die dringend nötige Schutzkleidung aus China herauszubekommen. „Die wollten die Waren mit dem Aufdruck ’Für medizinischen Gebrauch’ nicht außer Landes lassen.“ So wurden die Pakete kurzum als „Nicht für den medizinischen Gebrauch“ deklariert. „Es war förmlich ein Krimi ...“

Hilfe kam damals auch vom Braunschweiger Textilunternehmer Friedrich Knapp (New Yorker), der seine Luftlogistik beisteuerte. Bei den Desinfektionsmitteln war Jägermeister aus Wolfenbüttel mit 50.000 Litern 70-prozentigem Ethanol behilflich. „Der Zusammenhalt in dieser Region ist einfach vorbildlich“, freut sich der Chefapotheker.

Wichtige Medikamente für mehrere Monate gesichert

Inzwischen hat sich die Krankenhausapotheke bevorratet. „Wir sind mit ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln für eine weitere Welle gerüstet.“ Auch wichtige Medikamente seien für mehrere Monate gesichert. „Wir können von Glück sagen, dass wir unter den Industrieländern zu denen zählen, die ausreichend Intensivbetten vorhalten können. Es sollte uns eine Lehre sein, das Krankenhäuser - ebenso wie Polizei und Feuerwehr - nicht gewinnorientiert ausgerichtet sein dürfen.“

Hat er jemals mit solch einer weltumspannenden Ausbreitung eines Virus gerechnet? „In Fachkreisen war es nie eine Frage, ob es passiert, sondern wann es geschieht.“

Umzug eines Tages an die Salzdahlumer Straße

Eines Tages, wenn die Finanzierung gesichert ist, wird die Krankenhausapotheke im Zuge des geplanten Zwei-Standorte-Konzept des Klinikums an die Salzdahlumer Straße ziehen. In einer Pressemittelung heißt es: „Die Veränderungen, die die Institution in diesem halben Jahrhundert geprägt haben, sind umfassend und mitunter wegweisend für die medizinische Versorgung in Krankenhäusern.“ Vor vier Jahren etwa sei ein voll automatisierter Kommissionier-Automat an den Start gegangen, der Bestellungen online annehme und über einen Vorrat von 70.000 Packungen an Medikamenten verfüge. Sobald er Nachschub benötige, ordere er eigenständig bei der Pharmaindustrie nach.

Vorreiterrolle bei der Herstellung von Krebsmedikamenten

Aber nicht nur bei der Logistik nehme die Apotheke eine Vorreiterrolle ein, sondern auch bei der Arzneimittelherstellung. So würden in höchst reiner Umgebung applikationsfertige zytostatische Medikamente und individuelle Ernährungsbeutel produziert. Ein weiterer Meilenstein: Seit 2020 erledige ein Roboter einen Teil der Krebsmittel-Herstellung.