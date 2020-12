Pro-Familia-Leiterin: „Über Sex habe ich 28 Jahre geredet“

„Über Sex reden“ heißt eine Broschüre, die in ihrem Büro in den Blick fällt. „Ja, über Sex habe ich 28 Jahre geredet“, schmunzelt Sigrid Korfhage. Im Einsatz für Pro Familia. 18 Jahre leitete die Sozialarbeiterin die Pro Familia-Beratungsstelle in Braunschweig. Mitte Dezember verabschiedet sich die 62-Jährige in den Ruhestand. Über ihr Berufsleben sagt sie im Interview: „Ich bin genau an der richtigen Stelle gelandet.“ Selbstbestimmung in der Sexualität und Familienplanung - mit diesem Pro Familia-Leitbild habe sie sich immer identifiziert. Ob es um den Hebammenmangel und die Gründung einer Hebammen-Zentrale ging, um Sexualität im Alter oder die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, um die Vertrauliche Geburt oder die Forderung nach kostenlosen Verhütungsmitteln, die Sozialarbeiterin und ihr Team aus acht Frauen und Männern haben sich als Sprachrohr ihrer Klienten verstanden.

Frau Korfhage, lassen Sie uns also über Sex reden. Gibt es da eine Zeit vor und mit dem Internet? Das war eher ein schleichender Prozess. Natürlich hat das Internet viel verändert. Allein, wie Menschen heute Kontakt aufnehmen. Viele lernen einander erst über soziale Medien kennen, bevor es zum ersten Treffen kommt. Andererseits merken wir in unseren Veranstaltungen für Schulklassen, dass gerade für Jugendliche die persönliche Begegnung in Sachen Liebe nach wie vor das Wichtigste ist. Und trotz aller Informationen im Netz brauchen sie Ansprechpartner, die ihre Fragen zu Liebe und Sexualität beantworten. Im Internet ist Pornografie leicht zugänglich. Prägt das Jugendliche? Gibt es die „Generation Porno“? Es gibt sicher Jugendliche, die einen großen Druck verspüren, weil sie glauben, solchen Bildern entsprechen zu müssen. Deshalb muss darüber immer wieder aufgeklärt werden. Die allermeisten jedoch sind reflektiert und können Pornografie richtig einordnen. An manchen Dingen ändert auch das Internet nichts: Das erste Mal zum Beispiel ist für alle immer noch total aufregend und mit Unsicherheit verbunden. Die Sexualpädagogik war eines der Themen, mit denen Sie sich intensiv beschäftigt haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sexualität ist existenziell. Sie ist da, man redet sie nicht herbei. Viele Fachkräfte in sozialen Einrichtungen haben im Umgang damit aber ein großes Problem. Oft ist Sexualität noch ein Tabuthema - was zur Folge hat, dass sie auf sich selbst und ihre eigenen Moralvorstellungen zurückgeworfen sind. Das schafft im Berufsleben Unsicherheit. Denken wir zum Beispiel an kindliche Doktorspiele. Eine Erziehern versucht sie zu unterbinden, eine andere meint, sie gehören zur kindlichen Entwicklung. Wie soll man sich nun dazu verhalten, was ist richtig? Wie kann dieser Konflikt im Kindergarten gelöst werden? Wichtig ist, eine gemeinsame Haltung zur Sexualität zu entwickeln. Das setzt auch Wissen über die sexuelle Entwicklung von Kindern voraus. Als wir vor einigen Jahren eine Fachtagung zum Thema veranstaltet hatten, stellte sich allerdings heraus, dass nur etwa zehn Prozent der Kindertagesstätten ein sexualpädagogisches Konzept hatten. Ich halte ein solches Konzept für entscheidend. Menschen sind sexuelle Wesen. Um sich zu entwickeln, brauchen sie ein wohlwollendes Umfeld. Normalen Entwicklungsschritten muss Raum gegeben werden. Wie dies geschehen kann, darüber muss man sich verständigen. Reden wir über Sex, drängt sich schnell ein hochsensibles Thema auf: den sexuellen Missbrauch von Kindern. Das Thema sexuelle Gewalt ist sehr mächtig. Es gibt sie, und ich will sie keinesfalls kleinreden, aber sie darf nicht alles überschatten. Zum Beispiel wird immer wieder diskutiert, ob Erzieher Kinder wickeln dürfen. Was meinen Sie? Meine Meinung? Auf jeden Fall sollen auch Erzieher wickeln dürfen. Man kann Männer doch nicht unter Generalverdacht stellen. In Kitas arbeiten fast nur Frauen. Kinder wachsen mit dem Rollenbild auf, dass hauptsächlich Frauen für sie zuständig sind. Dieses Bild sollte aufgebrochen werden. Doch um eine Sicherheit im Umgang bei dem Thema zu entwickeln, sollten Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Fachleuten Schutzkonzepte entwickeln. Auch unter Kindern kommt es zu sexuellen Übergriffen. Wie können Pädagogen damit umgehen? In einem sexualpädagogischen Konzept müssen klare Regeln formuliert werden. Zum Beispiel: Kinder dürfen anderen Kindern keine Gegenstände in Körperöffnungen stecken. Das muss ihnen deutlich vermittelt werden. Man muss auch wissen: Kinder haben eine Sexualität, aber es ist keine Erwachsenen-Sexualität. Man muss übergriffiges Verhalten von Kindern unterbinden, aber ein Kind ist kein Sexualstraftäter. In den letzten Jahren haben Sie den Hebammenmangel beklagt. In der Beratung bekommen wir viele Probleme mit, für die wir auch Öffentlichkeit herstellen. So wird bei Pro Familia jetzt die geplante Hebammen-Zentrale angesiedelt. Sie schafft zwar keine neuen Hebammen, soll aber dazu beitragen, dass Kapazitäten besser genutzt und Frauen besser versorgt werden können. Im Moment ist die Zentrale im Aufbau, eine Stelle ist schon besetzt, eine zweite Hebamme als 450-Euro-Kraft fehlt aber noch. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Stichwort, das auch politisch gern bemüht wird. Wie erleben Sie in der Beratung die Situation? Die Probleme, auf die Schwangere stoßen, werden bei uns in vielen Facetten deutlich. Wir erleben, dass die Familienplanung oft erst später beginnt, weil Frauen nach einer guten Ausbildung erst einmal in ihrem Beruf arbeiten wollen. Doch als Mutter fällt es ihnen dann schwer, nicht wieder in alte Rollenbilder zurückzufallen. Ihre Männer verdienen oft immer noch mehr und stoßen bei ihren Arbeitgebern auch noch eher auf Unverständnis, wenn sie zwölf Monate Elternzeit nehmen wollen. Bei berufstätigen Schwangeren und Müttern wiederum bekommen wir in der Beratung häufig mit, dass das Mutterschutzgesetz nicht eingehalten wird, ob es um die Arbeitszeiten oder die Belastung Schwangerer am Arbeitsplatz geht. Angesichts des Fachkräftemangeld werden Mütter in Elternzeit auch durchaus unter Druck gesetzt, früher an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Oder ihnen wird plötzlich gekündigt. Ein Grund ist sicher, dass sich nicht alle Arbeitgeber so gut mit den Gesetzen auszukennen scheinen. Das Mutterschutzgesetz ist auch sehr komplex.