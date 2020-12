Abstand halten, Maske tragen – das gilt auch und besonders für Busse und Straßenbahnen. BSVG, Ordnungsdienst der Stadt und Polizei haben dies Montag verstärkt in Braunschweig kontrolliert. Erstmals wurde auch gezielt an Haltestellen kontrolliert.

Bereits seit dem 1. September hat es immer wieder Kontrollen im Stadtgebiet gegeben. Busse und Bahnen in Braunschweig gelten jedoch nicht als Treffpunkt von Maskenverweigerern. „Wir stellen nur sehr vereinzelt Verstöße gegen die Maskenpflicht in unseren Fahrzeugen fest“, sagt Geschäftsführer Jörg Reincke hierzu. „Fast alle Fahrgäste halten sich an die Maskenpflicht und schützen damit sich, andere Fahrgäste und unser Fahrpersonal.“

Strafen bis zu 150 Euro

Doch Maskenpflicht besteht nicht nur in den Fahrzeugen. Sondern auch an den Bushaltestellen und Bahnsteigen der Straßenbahn. Die Bußgelder, sie lagen einst bei 20 Euro, wurden mittlerweile auf den Betrag von 100 bis zu 150 Euro erhöht. Montag, bundesweiter Aktionstag, waren zwar erneut Mitarbeiter der BSVG und der Stadt in Bussen und Bahnen unterwegs. Unterstützt wurden sie aber dabei von 25 Polizisten, die allein die Einhaltung der Maskenpflicht an Haltestellen kontrollierten.

Informationsdefizite gibt es keine. Selbst mehr als 35 Jahre alte Straßenbahn-Beiwagen tragen an all ihren Türen große Aufkleber, dass Zutritt nur mit Maske erlaubt ist. An den Innenstadt-Haltestellen wird auf den Info-Tafeln zudem fortlaufend daran erinnert, dass die Maskenpflicht nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch für die Haltestellen gilt. Das Infektionsrisiko beim Ein- und Aussteigen sowie beim Warten soll so verringert werden.

Kontrollen in der ganzen Innenstadt

Konkret heißt das, so ein Polizist: „Essen, Trinken oder Rauchen ist an Haltestellen nicht verboten – wenn dabei eine Maske getragen wird.“ Hunger, Durst und Nikotinmangel sind an Haltestellen jedoch keine Entschuldigung, die Maske nicht zu tragen. In Kleingruppen waren die Beamten in der Innenstadt unterwegs. Wo sie auftauchten, wurde Kaffee kalt, Brötchen blieben angebissen, Raucher suchten das Weite. Es waren freilich nur ganz wenige.

Genaue Zahlen, so Polizeisprecher Dirk Oppermann, werde die Polizei am Dienstag veröffentlicht. Die BSVG verweist darauf, dass es mittlerweile keine Ausnahmen mehr von der Maskenpflicht gebe. Bislang war es möglich, stattdessen ein Gesichtsvisier, sogenannte Face Shields, zu tragen. Dies habe sich geändert. Fahrgäste, die nur ein Gesichtsvisier, aber keine Maske tragen, können demnach von einer Mitfahrt ausgeschlossen werden.