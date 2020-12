Vorstoß in Braunschweig: Kinderbonus für arme Familien spenden

Der Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche unter der Schirmherrschaft von Friederike Harlfinger und Rüdiger Warnke ist längst eine Institution in der Stadt. Unterstützt durch Dauerspender sowie durch Privatpersonen und Firmen hilft er Kindern in Not und Armut. Jetzt haben Harlfinger und Warnke eine Idee entwickelt: Wer das Geld entbehren kann, weil es ihm besser geht als anderen, könnte dem Fonds einen Teil des Corona-Kinderbonus spenden.

Denn dessen Arbeit ist wichtig, es geht um Hilfen für mehr als 5000 betroffene Kinder und Jugendliche in der Stadt – Einzelfallhilfe in besonderen Notlagen, besondere Projekte für benachteiligte Familien, Förderung von warmen Mahlzeiten in der Schule und soziale und kulturelle Teilhabe von Kita-Kindern.

Die Stadt Braunschweig wacht treuhänderisch über Konto und Finanzen

Hierfür können Schulen, Einrichtungen und Institutionen Anträge beim Sozialreferat der Stadt stellen. Der Beirat des Präventionsnetzwerks Kinderarmut wacht über die Aktivitäten des Fonds und ist mit Verantwortlichen der wichtigsten Organisationen besetzt. Die Stadt Braunschweig ist ebenfalls vertreten, wacht treuhänderisch über Konto und Finanzen.

Eltern von 18 Millionen Kindern profitieren in Deutschland vom Kinderbonus in Höhe von 300 Euro, der Teil des Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung ist. Für die Schirmherren des Fonds „grundsätzlich ein positives Signal für Familien, mit der wichtigen Botschaft, Not in der Coronakrise zu beseitigen.“ Aber natürlich auch verbunden mit der Frage: „Wo ist die Not am größten?“

Corona wirkt wie ein Brennglas und verstärkt die Probleme im Alltag zusätzlich

Da setzen nun die Spendensammler Harlfinger und Warnke an. Gerade in Coronazeiten müsse der Blick auf Familien mit geringem Einkommen gelenkt werden. Laut Studie des Paritätischen könnten 10 Prozent der Paarhaushalte nur rund 360 Euro für ein Kind im Monat ausgeben, die oberen 10 Prozent hingegen 1200 Euro. Im Durchschnitt sind es 600 Euro.

Vorschlag: Wie wäre es, wenn Familien, die es sich leisten können, einen Teil ihrer Bonuszahlung als Solidarbeitrag freiwillig geben, um anderen Kindern, die in Armut leben, etwas zu helfen? Harlfinger und Warnke: „Benachteiligte Kinder und Jugendliche und bedürftige Familien würden von einer Spende profitieren, weil gerade dort Corona wie ein Brennglas wirkt und die Probleme im Alltag zusätzlich verstärkt.“

Im Jahr 2020 konnten bereits 83.100 Euro für Hilfen ausgegeben werden

Keine Frage: Bildungsungleichheit vergrößert sich gerade, Unterstützungssysteme in Schule, Kitas und Jugendzentren fallen oft weg, Mittagessen in Schule und Kita fällt oft aus, beengte Wohnverhältnisse erschweren das Lernen zuhause, fehlende Laptops, Drucker, Internetzugänge sowie finanzielle und existenzielle Sorgen innerhalb der Familie belasten die Kinder. Mehr noch: Behörden und Institutionen sind jetzt nur telefonisch erreichbar, es gibt Einschränkungen in Sport und Freizeit. Bislang nicht gekannte Einschläge, die natürlich Konsequenzen erfordern. „Immer wieder koordinieren, finanzieren, organisieren, Netzwerke nutzen!“, formulieren es die beiden.

Nötig sei da auch ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität in der Stadtgesellschaft. Der Fonds kann helfen, zum Beispiel auch mit Schulmaterial und Ausstattung, fürs Kinderzimmer, Kleidung, ein Fahrrad, für Ausbildung und Schule. Auch 2020 konnten bereits jetzt wieder 83.100 Euro für Hilfen ausgegeben werden.

2021 geht es um digitale Ausstattung und ein Aufholen der Lernrückstände

Im Zeitraum 2013 bis 2020 wurden 24.300 Schüler mit rund 360.000 Euro durch ein Schulbudget für soziale und kulturelle Teilhabe unterstützt. 2021 wird Handlungsbedarf vorrangig gesehen für die großen Felder Mittagessenversorgung, digitale Ausstattung und Aufholen der Lernrückstände.

Die Schirmherren: „Wenn aus Corona-Bonuszahlungen in Gutverdiener-Haushalten noch ,Restbeträge’ übrig sind oder bei Beziehern von Weihnachtsgeld noch einige Euro auf Verwendung warten, freuen wir uns auf eine Spende, immer, was gerade so möglich ist.“ Das könne ja auch für die bevorstehende Kindergelderhöhung ab Januar 2021 gelten.

Spenden auf folgendes Konto der Stadt Braunschweig mit dem Stichwort „Kinderarmut“: Braunschweigische Landessparkasse, IBAN: DE76 2505 0000 0199 9199 94

BIC: NOLADE2HXXX