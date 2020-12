Protest gegen AfD-Parteitag in Braunschweig bleibt friedlich

510 AfD-Mitglieder aus ganz Niedersachsen in der Halle, 800 Gegendemonstranten des „Bündnisses gegen Rechts“ nach Angaben der Veranstalter davor, laut Polizei 400 – das sind an diesem Tag die Größenordnungen. Dazwischen mehr als 100 Polizeibeamte, um die verfassungsmäßigen Rechte beider Seiten zu sichern. Bis zum Nachmittag bleibt alles friedlich in Braunschweig an diesem Tag, da die Niedersachsen-AfD in der Milleniumhalle ihre Bundestagskandidaten aufstellt.

Die Kennzeichen der Wagen verraten es, dies ist ein Landes-Ereignis. AfD-Mitglieder aus der Heide und von der Küste, aus der Börde und vom Harz. Die Bereitschaftspolizei kommt aus Hannover. Das „Bündnis gegen Rechts“ ist aus Braunschweig. Man freut sich da über jeden, der dabei ist. Die Vorbereitungszeit betrug drei Tage. „Schließlich ist es schweinekalt, da können wir uns bei Euch allen nur bedanken“, sagt Versammlungsleiter Sebastian Wertmüller (Verdi) am Mikrofon.

Warum kommt die AfD jetzt so gern nach Braunschweig? Antwort: Sie war schon so oft in Hannover

Nur 2 Grad – und richtig hell wird es auch nicht. Und die schönste Ecke der Stadt ist der sogenannte Milleniumsberg auch nicht, eine frühere Mülldeponie. Von der Emsstraße in der Weststadt und vom Madamenweg vom Ring sind die AfD-Mitglieder in Privatwagen und mit Bussen angereist, müssen den Beamten ihre Personalausweise vorzeigen, dürfen dann passieren. Die Gegendemonstranten werden ordnungsgemäß auf dem Weg zu ihren Versammlungsplätzen in Sichtweite der Halle durchgelassen. Als ein Trupp von ihnen, man weiß nicht, woher sie gekommen sind, übern Acker läuft, nehmen Ordnungshüter sie respektvoll in Empfang und geleiten sie höflich zurück hinter die Absperrgitter.

Ganz friedlich geht das alles, irgendwie hat man schon Routine. Masken-Disziplin draußen vor der Halle. Freundliche Ordner*innen der Nachwuchs-Antifa weisen mich an, den Mund-/Nasenschutz doch etwas höherzurücken. Gern doch.

Als der Madamenweg von einer Kette Aktivisten mit Transparenten blockiert scheint, könnte eine Räumung in der Luft liegen. Ein Trupp Bereitschaftspolizei in rechtwinkliger Formation steht schon bereit. Aber es ist gar keine richtige Blockade. Denn der Madamenweg ist sowieso schon für den Verkehr gesperrt. Und die Parteimitglieder sind jetzt schon alle drin. Da muss man nicht räumen. Die Botschaft, die Bilder, die Forderungen – das ist dennoch angekommen.

Drinnen sagt AfD-Mann Armin-Paulus Hampel unserer Zeitung, warum seine Leute so gern nach Braunschweig kommen. Einerseits war man nun schon so oft in Hannover, da ist Braunschweig auch mal ganz schön. Außerdem gefalle es der AfD in Braunschweig gut. Dazu kommt die Nähe zur A2, das passt gut. Dazu kommt auch die Milleniumhalle, die man als AfD mieten kann. Alles ganz praktisch. Der Hallenchef hatte sich gegen Kritik gewandt und unserer Zeitung erklärt, man habe der AfD früher auf Anfragen noch abgesagt. Das sei jetzt nicht mehr möglich, weil die wirtschaftliche Lage des Unternehmens durch die Corona-Situation mit dem kompletten Wegfall aller Veranstaltungen extrem schwierig sei.

Braunschweigs VW-Betriebsratschef Uwe Fritsch sagt auf der Bühne: „Wehren wir den Anfängen!“

Draußen ärgert man sich hingegen, dass Braunschweig für diese Gäste so attraktiv ist. Man wolle sie hier nicht, und es sei nicht hinzunehmen, dass sie nun immer wiederkämen, erklärt Angelika Schwarz vom „Bündnis gegen Rechts“. Braunschweigs VW-Betriebsratschef Uwe Fritsch macht es in seiner Ansprache kurz. Er verweist auf die Geschichte, auf menschenverachtendes Gedankengut, das nicht nur zur Ausgrenzung, sondern auch zur Vernichtung von Menschen geführt hat.

Wer das nicht konsequent ablehnt, sogar relativiert oder verharmlost, wer selbst Hassbotschaften aussendet und Menschen ausgrenzt, sei gerade in Braunschweig mit seiner Geschichte nicht erwünscht, lautet das Credo. „Wehren wir den Anfängen!“, sagt Fritsch. Und Awo-Urgestein Jörg Hitzmann erklärt: „Parteien, Gruppierungen, Organisationen oder einzelne Personen, die rassistisch motivierte Straftaten verüben, die die Menschenwürde verletzen und eine Wesensverwandtschaft mit der Ideologie des Nationalsozialismus aufweisen und demokratische Wertevorstellungen gefährden, lehnen wir entschieden ab.“

Ihre Gegner halten den Richtungsstreit in der AfD schon für entschieden. Drinnen in der Halle hält er aber noch an

Ob dabei die AfD in allen ihren Teilen, ob dabei alle ihre Mitglieder gemeint sein können? Für Uwe Fritsch ist nach den Ereignissen der letzten Tage und Wochen, gerade in Niedersachsen, im spektakulären Richtungsstreit der AfD zwischen bürgerlichen Rechtsaußen-Demokraten und Demokratiefeinden die Entscheidung für letztere wohl bereits gefallen: „Es gibt keinen Zweifel mehr, wer in der AfD den Ton angibt und in welche Richtung es gehen soll.“ Als Betriebsrat und IG Metall stelle man sich „gegen jede Form von völkisch-nationalistischer Politik“.

Als die Gegendemonstranten gegen Mittag fürs Erste ihre Zelte abbrechen und friedlich abmarschieren, läuft drinnen die Listenparteitagsroutine. Die Polizei bleibt wachsam. Am Nachmittag meldet sie: keine besonderen Vorkommnisse. Und lobt das verantwortungsbewusste Verhalten der Teilnehmer, die sich am Samstag an alle Regeln hielten.

In der Braunschweiger Innenstadt bekommt man von all dem, vom politisch bedeutenden Schauplatz Madamenweg/Im Ganderhals nicht viel mit. Die Menschen sind klamm, es ist kalt, und man hat Sorgen. Die Stadt, die Geschäfte, alles ist deutlich leerer als sonst. Jeder trägt seine Maske, so gut es geht. Die Demokratie ächzt und seufzt, aber sie lebt.