Knapp 500.000 Euro für Braunschweiger CJD-Schulen

Aus dem Digitalpakt Schule kommen der Hans-Georg-Karg-Grundschule, dem Christophorus-Gymnasium sowie der International School Braunschweig-Wolfsburg insgesamt fast eine halbe Million Euro zugute. Alle drei Schulen befinden sich in Trägerschaft des CJD Braunschweig (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland).

„Diese erfreuliche Neuigkeit teilte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Rande des Corona-Sonderplenums Dr. Christos Pantazis, örtlich direkt gewählter Abgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, mit“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro des Abgeordneten.

CJD hat Lehrer und Schüler aus Eigenmitteln mit iPads ausgestattet

Demnach erhält die Hans-Georg-Karg-Grundschule etwa 60.700 Euro, die International School rund 95.600 Euro und das Christophorus-Gymnasium zirka 205.700 Euro. Pantazis: „Ich freue mich sehr, dass diese drei Schulen vom Digitalpakt profitieren. Das ist ein starkes Signal, welches zeigt, wie zukunftsfähig und gut die Schullandschaft in Braunschweig aufgestellt ist.“ Die Corona-Pandemie habe in Anbetracht von Homeschooling und Online-Unterricht sehr deutlichgemacht, wie wichtig die Förderung und der weitere Ausbau der Digitalisierung an Schulen sei.

Vom CJD Braunschweig heißt es auf Anfrage: „Die vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel des bundesweiten Digitalpakts fließen in den Ausbau einer leistungsfähigen WLAN-Infrastruktur.“ Aus Eigenmitteln des CJD seien bereits für alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mobile Endgeräte (iPads) angeschafft worden.

„Wir wollen der mutigste digitale Schulanbieter in Deutschland werden“

Schon vor Corona habe die Digitalisierung an den vier Schulen des CJD Braunschweig – zu denen auch die in diesem Jahr gegründete Oberschule gehört – eine große Rolle gespielt. Es sei wichtig, den Schülern Medienkompetenz zu vermitteln und sie fit zu machen „für die Anforderungen einer digitalen Berufswelt “. Unter dem Motto „Mutig. Digital.“ habe man eine digitale Vision entwickelt. Startschuss dafür sei in der vergangenen Woche der zweitägige „Childrens Journey Digital-Day (CJD-Day)“ gewesen. Das Digitalevent mit Beiträgen unter anderem von Verena Pausder vom Verein „Digitale Bildung für alle“, Richard Borek von der Richard Borek GmbH & Co. KG sowie Gunnar Kilian, Personalvorstand beim Volkswagen Konzern, wurde per Livestream in die Klassenzimmer übertragen.

Die Ziele beim CJD sind hoch gesteckt. „Wir wollen der mutigste digitale Schulanbieter in Deutschland werden“, sagt Kirk Chamberlain, Gesamtleiter des Verbunds CJD Niedersachsen Süd-Ost.

Der Digitalpakt Schule ist ein Bund-Länder-Programm, das die Digitalisierung an den allgemeinbildenden Schulen fördert. Den Schulen in Deutschland stehen über den Digitalpakt bis zum Jahr 2024 insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung. In die Digitalisierung in Niedersachsens Schulen sollen davon bis zum Jahr 2024 rund 522 Millionen Euro fließen.