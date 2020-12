Das Mammut-Projekt Ringgleis geht in die nächste Runde. Braunschweigs Stadtverwaltung hat einen Drei-Jahres-Plan vorgelegt, um den Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Eisenbahntrasse noch attraktiver zu machen. Es geht um Kosten von 5,4 Millionen Euro.

Bezirksräte und Planungsausschuss haben bereits zugestimmt. Wobei die Rats-CDU nicht sicher ist, ob sich Braunschweig dies wird leisten können. Denn Fakt ist: Seit einem Jahr ist der Ring um die Stadt geschlossen. Nun wird es um Wegeführung, Aufenthaltsqualität, Beleuchtung, Nutzbarkeit und Begrünung gehen. Hans Fechtel, der sich seitens des Braunschweiger Forums seit Jahren für den Ausbau eingesetzt hat, meint: „Es ist gut, dass es einen neuen Plan gibt. Aber es ist längst nicht mehr so klar wie früher, was sich nun tatsächlich alles ändern wird.“

Denn es sind zwei Großprojekte, die abhängig sind von der Unterstützung der Deutschen Bahn. Ihr gehören die Grundstücke, auf denen das Ringgleis verlaufen soll. Die Stadtverwaltung möchte ein Nutzungsrecht, aber nicht kaufen. Denn es handelt sich um Brücken zwischen Kennel-Gelände und Salzdahlumer Straße. Sie werden nicht mehr genutzt, müssten aber mit Millionen-Aufwand saniert werden. Das soll die Deutsche Bahn zahlen.

Doch selbst wenn eine Einigung im Sinne der Stadt erfolgt, wird ein Ringgleis-Weg dort wohl um die 800.000 Euro kosten. Erste Bauarbeiten könnten im Jahr 2023 erfolgen.

Abzweig zum Hauptbahnhof geplant

Im Westlichen Ringgebiet startet die Begrünung. Foto: Jürgen Runo

Ähnlich kompliziert wird es an der Helmstedter Straße. Dort soll auf dem Gelände der Deutschen Bahn ein Ringgleis-Abzweig Richtung Hauptbahnhof gebaut werden. Für das sogenannte Postgleis werden Kosten von 1,6 Millionen Euro erwartet. Baubeginn könnte ebenfalls im Jahr 2023 sein. Allein diese beiden Projekte machen fast die Hälfte der geplanten Investitionen aus und lassen sich nur mit Unterstützung der Deutschen Bahn verwirklichen.

Sehr optimistisch ist die Verwaltung hingegen, dass zwischen Helmstedter Straße und Brodweg die Umleitung entfallen und das Ringgleis entlang der Bahntrasse verlaufen kann. Die Deutsche Bahn ist grundsätzlich bereit, dies zu ermöglichen. Es wird mit Kosten von 1,8 Millionen Euro gerechnet. Die Planung soll im nächsten Jahr anlaufen. Baubeginn könnte 2022 sein.

Aussichtsplattform am Rangierbahnhof

Weit schneller soll es an der Lindenbergallee gehen. Weil dort viele Lastwagen und Busse unterwegs sind, soll das Ringgleis zwischen Borsigstraße und Reindagerothweg einen neuen Weg auf dem Bahndamm erhalten. Allerdings: Es besteht ein Höhenunterschied von fünf Metern. Eine Rampe muss hinauf und hinab führen. Bauen will die Stadt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021. Es werden Kosten von 250.000 Euro erwartet. Weil dort ein spektakulärer Blick über den Rangierbahnhof möglich wird, soll eine Aussichtsplattform entstehen.

Sollte der Rat Mitte Dezember zustimmen, sind erste Veränderungen an der Hamburger Straße geplant. Das Ringgleis wird dort zwei große Informationsstelen erhalten. Sie sollen fast sechs Meter hoch und bereits kurz nach dem Jahreswechsel errichtet werden. Sechs weitere Standorte sind geplant, aber noch nicht bestimmt.

Zusätzliches Grün im Westen

Wie das Ringgleis einmal aussehen soll, davon wird man im Westlichen Ringgebiet einen Eindruck erhalten. Der reine Wegebau ist dort im Grunde beendet. Im nächsten Jahr wird dort mit der Bepflanzung begonnen. Am Pippelweg und an der Cellerstraße sind zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geplant. Es werden Gesamtkosten von fast 700.000 Euro erwartet.

Details wollen die Grünflächenplaner weiterhin im Gesamtstädtischen Arbeitskreis Ringgleis erläutern. Er tagt öffentlich. Dort können direkt bei den Planern Fragen gestellt und Wünsche oder Kritik vorgebracht werden.

Dort wird es auch Näheres zu den Ringgleis-Langzeit-Projekten geben, die erst nach dem Jahr 2023 in Angriff genommen werden sollen. Dazu zählen: Bahnstadt sowie die spätere Wegeführung an der Hans-Sommer-Straße, Georg-Westermann-Allee und Bienroder Weg.