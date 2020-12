An der Heinrich-Büssing-Schule sind zwei Schüler positiv getestet und 26 in Quarantäne.

Braunschweig. Einmal in der Woche fasst die Stadt Braunschweig die Infektionslage an Schulen und Kitas zusammen. Zurzeit stellt sich folgende Situation dar:

An elf Schulen in Braunschweig teilweise kein Präsenzunterricht

Von 11 Schulen werden in Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften Quarantänemaßnahmen gemeldet. Kein Schulstandort ist komplett geschlossen.

So ist die Lage in den Schulen:

An den 11 Schulstandorten ist der Präsenzunterricht teilweise vorübergehend ausgesetzt.

Die betroffenen Schulen: BBS Heinrich-Büssing-Schule: 26 Schüler in Quarantäne / 2 positiv getestete Schüler / 0 positiv getestete Lehrer; Grundschule Gliesmarode: 109 / 2 / 1; BBS Helene-Engelbrecht-Schule: 69 / 6 / 0; IGS Sally-Perel: 162 / 9 / 1; Gymnasium Martino-Katharineum: 57 / 2 / 0; Grund- und Hauptschule Rüningen: 30 / 1 / 1; Grundschule Wenden: 53 / 1 / 0; Gymnasium Kleine Burg: 60 / 1 / 0; BBS V: 55 / 2 / 0; Grundschule Mascheroder Holz: 18 / 1 / 0; IGS Heidberg: 39 / 1 / 0.

So ist die Lage in den Kitas:

Zu Kindertageseinrichtungen wird folgendes mitgeteilt: Von 4 der insgesamt rund 140 Kitas werden Quarantänemaßnahmen gemeldet. Die Betreuung in der städtischen Kita Rühme wurde am 3. Dezember zur präventiven Abklärung von Handlungserfordernissen vorübergehend unterbrochen, wird aber bereits am 4. Dezember fortgesetzt. An 3 Standorten ist das Betreuungsangebot teilweise vorübergehend eingeschränkt: Awo Kita Fremersdorfer Straße, Kita Hasenwinkel (Lebenshilfe), Awo Kita Chemnitzstraße.

Von 2 der insgesamt rund 73 Standorte der Schulkindbetreuung werden Quarantänemaßnahmen gemeldet. Dort ist das Betreuungsangebot teilweise vorübergehend eingeschränkt. Dies betrifft: Schulkindbetreuung/KTK des DRK an der GS Wenden und Schulkindbetreuung in der GS Rüningen des Städtischen Kinder- und Jugendzentrums Rüningen. Im Regelfall handelt es sich um einzelne Infektionen, die für die Kitas nicht gesondert aufgelistet werden.

red