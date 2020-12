Heidesand – mit Ingwer, Zimt oder Rosmarin

In einer echten Weihnachtsbäckerei darf eines nicht fehlen: Heidesand! Die Kekse sind für viele der Klassiker. Auch Konditor Aaron Binroth vom Café Bruns in der Südstraße empfiehlt sie – aus zwei Gründen: „Zum einen ist es nicht schwer, sie zu backen“, sagt er. Zum anderen könne man dabei sehr kreativ sein und mit verschiedenen Gewürzen experimentieren, zum Beispiel mit Meersalz, Lavendel, Rosmarin, Ingwer oder Orange, mit einem Kardamom-Zimt-Mix und mit Nüssen. „Das bleibt dem Bäcker überlassen. Bei der Gewürzmenge muss man ausprobieren, wie viel man mag.“ Heidesand-Kekse halten sich lange, wenn sie richtig gut durchgebacken sind.

Rezept

Zutaten: 200 g weiche Butter, 320 g Mehl, 180 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, eine Prise Salz, 1 Ei, Zucker zum Wälzen

Gewürze: z.B. Meersalz (2 TL) oder Rosmarin (1 gehäufter TL), Ingwer (getrocknet 2-3 TL, frisch nach Belieben), Zimt (1 TL) + eine Prise Kardamom, Orange frisch gerieben (1/2 bis 1 Bioorange) oder Haselnüsse/Walnüsse geschrotet oder gemahlenen 100 g

Kleine Auswahl mit Heidesand (links) und anderen Leckerbissen. Foto: Darius Simka / regios24

Teig: Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren. Dann das Ei drunterkneten. Mehl und Gewürze dazugeben. Aus dem Teig zwei Kugeln formen und eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, so dass alles fester wird. Dann die Kugeln zu Teigrollen formen (Durchmesser ungefähr 4 cm) und in Zucker wälzen. Nun für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Rollen schön schnittfest sind. Anschließend in fingerdicke Scheiben schneiden (1 cm).

Ofen vorheizen. Kekse mit genügen Abstand auf ein Backblech (Backpapier) legen, da sie beim Backen noch etwas zerlaufen, und bei rund 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 160 Grad) zehn Minuten backen.

Kulinarischer Adventskalender: Bis zum 24. Dezember empfehlen Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés verschiedene Spezialitäten zum Nachkochen und Nachbacken.

