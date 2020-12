Richter Polomski: Jeder hat eine zweite Chance verdient – auch Mörder

Wenn ein Mensch in dieser Region getötet wird, hat er den Fall einige Zeit später auf seinem Schreibtisch: Dr. Ralf-Michael Polomski sitzt seit fast 15 Jahren der 9. Strafkammer des Braunschweiger Landgerichts vor. Seit 2012 ist er zudem Vorsitzender des Schwurgerichts. Mord oder doch Totschlag? Das entscheiden Polomski und seine Kollegen, nachdem die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen, Verfahren eröffnet, Zeugen befragt und die Plädoyers gehalten wurden. Was für ihn das Besondere an seinem Beruf ist, schildert Polomski im Interview.

Zum Einstieg ein wenig Rechtslehre: Was unterscheidet ein Schwurgericht von anderen Kammern?

Der Name stammt aus der Zeit des Deutschen Reichs und der Weimarer Republik, als es noch 12 Geschworene – 12 Laien und drei Berufsrichter – gab, die das Urteil fällten. Das wurde seinerzeit auch aus Kostengründen irgendwann abgeschafft. Nach den schrecklichen Erfahrungen im Nationalsozialismus und der Rolle der Justiz dort wurde in der Bundesrepublik das Prinzip des gesetzlichen Richters installiert. In dieses System wurde auch das Schöffensystem integriert. So gibt es im Grunde als Überbleibsel der 12 Geschworenen heute zusätzlich zwei Laien, die gleichberechtigt zu den drei hauptamtlichen Richtern über Schuldfrage und Strafmaß entscheiden. Heute ist das Schwurgericht eigentlich nur die sachliche Bezeichnung für bestimmte Zuständigkeiten. Mord und Totschlag – auch wenn es nur beim Versuch geblieben ist – gehören dazu, aber auch Körperverletzung oder Brandstiftung mit Todesfolge.

Sie sind unseren Lesern aus spektakulären Verfahren bekannt. Was reizt Sie an der Leitung einer solchen Kammer?

Ich bin nach meiner juristischen Ausbildung hier ans Landgericht gekommen und direkt als Beisitzer in einem Prozess von Peter Kriebel, der leitete damals das Schwurgericht, eingesetzt worden. Kriebel ist ein Vorbild für mich gewesen. Ich habe viel von ihm gelernt. Und ich erkannte dort schnell, was mich auch heute noch fasziniert. Nicht nur die Fälle und die Motivlage sind oft ganz unterschiedlich, auch die, die angeklagt sind, sind ganz verschiedene Charaktere. Mich interessiert oft die Geschichte, die hinter der Tat steckt. Ob jemand die Tat begangen hat, oder nicht: Das herauszubekommen, steht oft schnell fest. Aber warum jemand etwas getan hat, war für mich immer viel spannender.

Sie haben es vermutlich auch selten mehrmals mit ein- und derselben Person zu tun. Ist das die Abwechslung, die Sie meinen?

Das stimmt, und oft sind die Personen gar nicht vorbestraft. Das ist in Fällen von Beschaffungskriminalität oder Raubdelikten oft anders. Theoretisch könnte da mein Nachbar vor Gericht stehen. Vor mir muss sich der Hilfsarbeiter, aber auch der Arzt verantworten. Und beide haben das Recht, dass sie entsprechend der Gesetzeslage das entsprechende Urteil erhalten. Man lernt während langwieriger Prozesse mit vielen Verhandlungstagen auch den Menschen, der angeklagt ist, besser kennen. Oft sitzen vor mir Personen, die in dieser einen Situation im Leben einen Fehler, einen kapitalen, nicht entschuldbaren Fehler gemacht haben, der anderen großes Leid zugefügt hat. Vielen von denen tut das schon einen Augenblick später unsagbar leid. Wir haben es mit Menschen zu tun, auch wenn sie auf der Anklagebank sitzen. Das sollte man nie vergessen.

Immer wieder Mord und Totschlag. Sie richten auch darüber, wie sich Lebensläufe entwickeln. Macht Ihnen diese Verantwortung nicht auch Angst? Können Sie noch ruhig schlafen?

Ich habe bei meiner Abschiedsrede für Peter Kriebel gesagt, dass solange der Vorsitzende Richter im Schwurgericht vor einer Urteilsverkündung schlecht schläft, die Angeklagten in Ruhe das Licht ausmachen können. Damit wollte ich sagen, dass man sich so ein Urteil nie leicht machen sollte. Wenn mir am Abend vor einer wichtigen Verhandlung einmal die Sportschau wichtiger sein sollte als der Blick in die Akten, dann sollte ich die Sache hier beenden.

Wie interpretieren Sie ihre Rolle? Haben Sie da einen Spielraum abseits der Rechtsprechung?

Ich muss mir ein umfassendes Bild über den Stand der Ermittlungen und die Personen machen, auf die ich treffe. Nichts ist unangenehmer, als wenn ein Verteidiger die Aktenlage besser kennt als ich und mir das womöglich im Prozess um die Ohren haut. Ich habe die Pflicht, den Prozess zu leiten und muss für mich eine Linie finden, beiden Seiten, der Opfer- und der Täterseite, gerecht zu werden. Das fällt manchmal nicht ganz leicht.

Geht das konkreter?

Wenn ich etwas Positives über den Angeklagten sage, ist das für die Angehörigen der Opfer oft nur schwer zu ertragen. Und umgekehrt darf ich auch nicht zu viel Empathie für die Opferseite zeigen. Es gab vor Jahren einen Fall, wo ein Vater in Wolfsburg am Telefon anhören musste, wie seine Tochter mit 30 Messerstichen getötet wurde. Dem Mann will man einfach nur sein Beileid ausdrücken, unabhängig davon, ob der richtige Täter vor einem sitzt oder nicht. Ich darf als Richter aber nicht einfach mein Mitleid ausdrücken, denn dann könnte ich wegen Befangenheit abberufen werden. Diese Anträge sind oft ein Mittel der Verteidigung, Prozesse in die Länge zu ziehen.

Sympathie oder Abneigung dürfen Sie nicht zeigen. Geht das immer?

Das geht nicht immer. Aber natürlich bekommt man eine gewisse Routine. Es geht darum, Gerechtigkeit zu schaffen und den Prozess zu einem würdevollen Ende zu führen – für alle Beteiligten. Es gibt im Grunde nur zwei Albträume, die man in meiner Position hat. Erstens, dass man jemanden, der unschuldig war, ins Gefängnis gebracht hat. Und zweitens möchte ich auch keinen freisprechen, der am nächsten Tag eine andere schwere Tat begeht, die er nicht hätte begehen können, wenn ich richtig geurteilt hätte.

Viele Medien begleiten oft ihre Prozesse. Können Sie das mit Blick auf Ihre Neutralität ausblenden?

Ja, das kann ich, in dem ich das, was in sozialen Netzwerken gepostet wird, gar nicht lese und somit auch nicht an mich heranlasse. Ich überlege mir aber auch deshalb dreimal, weil die Welt so ist, wie sie ist, welche Worte ich bei der Urteilsbegründung wähle. Das kann ein Druck sein, wenn jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird.

Schlechte Erfahrungen gemacht?

2012 hat ein Sohn seine Mutter, die seit Jahren im Wachkoma lag, erwürgt. Da war die ganze Bandbreite an Kommentaren zu lesen. Unfassbar, was da los war und wie weit die Wahrnehmung auch auseinandergehen kann. Die Kommentare wurden mir dann zugetragen. Die Tat, für die der Mann im Prozess wegen Totschlags in einem minder schweren Fall zu drei Jahren verurteilt wurde, hat unglaublich polarisiert. Für die einen war der Angeklagte ein potenzieller Anwärter auf das Bundesverdienstkreuz, und mir wurden die fiesesten Krankheiten an den Hals gewünscht. Die anderen beschimpften mich und verlangten lebenslänglich.

Da braucht man doch ein dickes Fell, oder?

Ja, aber ich weiß ja, auf was ich mich am Schwurgericht eingelassen habe. Wenn es einem in der Küche zu heiß ist, darf er nicht Koch werden, sage ich immer. Ich kann mich aber auch nicht darüber beschweren, dass die Menschen Anteil nehmen an meinen Entscheidungen, egal, ob die Reaktionen negativ oder positiv sind.

Welche Reaktionen nach Urteilen sind Ihnen haften geblieben?

Ich habe auch schon mal tosenden Beifall für die Verhängung einer lebenslangen Haftstrafe erhalten. Das finde ich aber genauso unangemessen wie Unmutsäußerungen. Wenn jemand so eine Strafe erhält, ist das kein Grund zu klatschen.

Gibt es eine Leitlinie im Gericht?

Ich versuche, so grausam die Tat auch war, Menschlichkeit walten zu lassen. Man merkt schnell, wer da vor einem sitzt. Und wie schon gesagt, oft sind sich die Angeklagten auch der Schwere ihrer Tat bewusst. Ich habe einmal nach der Verhängung einer langen Strafe, sehr zum Unmut der Wachtmeisterei in diesem Haus, dem Verurteilten erlaubt, noch mal kurz zu seiner Familie zu gehen. Ich habe später eine Karte aus dem Gefängnis bekommen, in dem sich der Mann auch im Namen seiner Familie für den fairen Umgang bedankt hat. So etwas ist positiv. Die zweite Chance im Leben hat jeder verdient. Auch ein Mörder.

Wie bekommen Sie Zugang zu Menschen, über die Sie richten?

Schwer ist, wenn da jemand ist, der gar nichts sagen will. Im Gericht eine vernünftige Gesprächsatmosphäre zu schaffen, ist für die Zeugenvernehmung, aber auch, um den Angeklagten einschätzen zu können, wichtig. Mir hilft, dass ich einen ziemlich breitgestreuten Freundeskreis habe. Da gehört der Klempner zu, aber auch der Professor. Ich bin auch so von meinen Eltern sozialisiert worden. Man merkt dann im Prozess schnell, ob sich jemand öffnen will. Das passiert meines Erachtens dann, wenn der Angeklagte das Gefühl hat, dass da ein Mensch und nicht mehr nur ein Organ des Rechtsstaates mit einem spricht. Plötzlich ist die Robe, die ich trage, weniger wichtig. Wenn jemand sagt, er ist bei der Bundeswehr gewesen, dann ist es beispielsweise schon vorgekommen, dass ich frage, wo er denn stationiert war, weil auch ich gedient habe. Das wirkt für den Beobachter beiläufig, kann aber auch ein Eisbrecher sein.

Corona erschwert auch den Alltag der Justiz. Was erleben Sie?

Die Fristen, die wir einhalten müssen, um Prozesse abzuhalten, sind streng. Die Pandemie verzögert das, denn Urteile aus dem Homeoffice sind nicht möglich – auch weil wir bei der Digitalisierung in der Justiz hinterherhinken und erst langsam nachkommen. Auch die Abläufe vor Gericht sind natürlich den hygienischen Regeln unterworfen, was richtig ist. So können die Parteien vor Gericht sich nicht mehr gemeinsam Beweismittel wie Fotos anschauen. Das verzögert den Prozess natürlich. Und auch die Maske ist mitunter ein Problem.

Warum?

Es gibt eigentlich ein Vermummungsverbot vor Gericht. Nun gibt es aber auch Zeugen, die sagen, sie wollten die Maske nicht ablegen, andere haben damit kein Problem. Es ist nicht unwichtig, als Richter in der Vernehmung zu sehen, wie jemand etwas sagt. Süffisanz oder Ironie kommt auch im Gerichtssaal vor. Manchmal muss man genau hinhören und dabei auch die Mimik kennen. Das verhindert die Maske.

Mit welchen Erschwernissen müssen Sie noch leben?

Ein Beispiel aus der Praxis ist, dass Zeugen, die geladen sind, nicht kommen. Wiederholt sich der Vorgang, muss ich anordnen, dass diese von der Polizei zum Gericht gebracht werden. Wenn dann aber gesagt wird, man könne nicht kommen, weil man Corona habe. Was soll ich dann machen?

Losgelöst von der Pandemie: Wann sind Prozesse besonders kompliziert?

Sie sind es nicht, wenn Aussage gegen Aussage steht, sondern wenn Zeugen auf einmal nichts mehr wissen, sich nicht erinnern können. Wenn sie ihre Aussagen zurückziehen, die sie noch bei der Polizei gemacht haben. So etwas kommt in bestimmten Milieus oft vor. Dann habe ich als Richter bei meinem Urteil das Gefühl, keiner Seite gerecht werden zu können. Denn eines kann ich in meiner Funktion nicht: nicht entscheiden. Ich kann nicht die Akte zuklappen und sagen: ich weiß auch nicht, was passiert ist. Das geht eben nicht. Ein Urteil muss gefällt werden.

Ist abnehmender Respekt gegenüber Repräsentanten des Rechtsstaates etwas, das zunimmt?

Es sind in Deutschland und insbesondere in dieser Region noch Einzelfälle. Aber es ist klar: Es gibt Gruppen, die die Autoritäten des Rechtsstaates nicht akzeptieren, sondern ihre eigenen Regeln haben, Rechnungen zu begleichen. Das kann man nicht leugnen und sollte es auch nicht verschweigen.

Der Mord an dem Politiker Walter Lübcke war auch ein Beispiel für den Hass auf den Staat. Haben Sie heute mehr Angst als noch vor zehn Jahren vor den Konsequenzen Ihrer Urteile?

Das Beispiel Lübcke ist ein extremes. Aber natürlich gibt es zwei Personen, die im Gericht besonders gefährdet sind vor Anfeindungen jeglicher Art. Das sind der Staatsanwalt und der Richter. Es gibt Prozesse, da gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen, auch für mich als Privatperson. Aber ich bin persönlich noch nicht bedroht worden. Die Brisanz von Prozessen ist mir aber auch im Vorfeld klar. Wichtig ist, dass man dann am Anfang klar macht, wer die Lufthoheit im Gerichtssaal hat. Für meine Familie sind solche Verfahren natürlich nicht angenehm. Zuletzt ist meinen Erkenntnissen zufolge in München ein Staatsanwalt erschossen worden. Da ist jemand in einem Berufungsverfahren in einem Betrugsfall durchgedreht. Da kommt aber vorher keiner auf die Idee, das Verfahren besonders zu sichern. Absolute Sicherheit haben wir alle nicht.

Zum Schluss etwas Persönliches: Sie schauen in Ihrem Beruf oft in menschliche Abgründe. Wie entspannen Sie in der Freizeit? Liegt bei Ihnen der Krimi auch noch auf dem Nachttisch?

Natürlich lese ich trotz allem privat mal Krimis. Ich habe sogar in meinem Urlaub vor Jahren ein Buch über einen von mir verhandelten Fall gelesen, das mir die Autorin zuvor geschenkt hatte. Das hat aber schon etwas für Verwunderung bei den Mitreisenden geführt (lacht). Eines meiner Hobbys ist die Fotografie – Landschaft und Tiere – vor Jahren war ich auch deshalb mal in Südafrika. Deshalb wollte ich auch eben von Ihrem Fotografen wissen, was er da für ein Objektiv mitgebracht hat.

Zur Person: Ralf-Michael Polomski (58)

