Rechte protestieren in Braunschweig gegen Corona-Impfpflicht

Rund ein halbes Dutzend Anhänger der Partei Die Rechte haben am Mittwoch in der Innenstadt an drei angemeldeten Info-Ständen gegen eine Impfpflicht zur Verhinderung einer Ausbreitung des Corona-Virus’ protestiert. Rund 20 Mitglieder des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts beteiligten sich laut Polizei an Gegendemonstrationen. Sie skandierten: „Rechte raus!“

Rund ein halbes Dutzend Anhänger der Partei Die Rechte (hinten im Bild) hielten sich am Info-Stand auf. Foto: Norbert Jonscher Einsatzkräfte der Polizei sorgten dafür, dass die Aktionen zunächst friedlich verliefen. Für den späten Nachmittag ist noch ein Stand vor dem Rathaus angemeldet. Stand vor dem Rathaus angemeldet Wenn ein Sich-impfen-lassen „zur patriotischen Selbstverständlichkeit“ werden solle, dann sei letztlich recht offen, wozu dieser „altehrwürdige Begriff“ noch genutzt werde, hieß es bei den Rechten. Von einer Impfpflicht profitierten in erster Linie die Hersteller von Anti-Corona-Mitteln. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe dafür gesorgt, dass für die laufende Grippesaison die Rekordmenge von 26 Millionen Impfstoffdosen gegen Influenza bereitstand. Die Corona-Angst vieler Menschen habe offenbar gewirkt: Es hätten sich gegen Grippe mehr Menschen impfen lassen als jemals zuvor.