Braunschweig. Erneut gibt es Covid-19-Infektionen in einem Braunschweiger Altenheim.

Zwei Covid-19-Fälle in Braunschweiger Altenheim

In einem Altenheim in der Weststadt sind zwei Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus aufgetreten. Je einer in der Bewohner- und der Mitarbeiterschaft, meldet die Stadt.

„Die üblichen Maßnahmen werden ergriffen. Es werden insgesamt knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung getestet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

red