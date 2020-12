Stadtbahn nach Braunschweig-Querum nur mit Brücke möglich

Wenn die Stadtbahn irgendwann auch nach Querum fahren soll, muss dafür eine Brücke gebaut werden – über die Eisenbahnstrecke Richtung Gifhorn sowie über Mittelriede und Wabe. Denn die einzig mögliche brückenfreie Route – von der Berliner Straße kommend über Querumer und Bevenroder Straße – ist laut der Verwaltung wirtschaftlich nicht machbar. Das ist der aktuelle Stand bei diesem Teilprojekt des geplanten Stadtbahn-Ausbaus. Im Planungs- und Umweltausschuss erläuterte Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer vergangene Woche die Details.

Bürger hatten Alternativen angeregt

Zwei Bürger-Workshops gab es bereits zur Campusbahn. Der Name geht darauf zurück, dass diese Trasse über die Innenstadt den TU-Zentralcampus, den Campus Ost an der Beethovenstraße und den Campus Nord am Bienroder Weg verbinden soll. Die Bahn würde an der Hamburger Straße gen Osten abbiegen, entlang des Ringgleises an den Neubaugebieten des Nördlichen Ringgebiet vorbeifahren und dann weiter über eine Brücke nach Querum kommen. Doch diese Brücke ist sehr umstritten.

Teilnehmer der Workshops hatten daher alternative Streckenführungen angeregt, um Querum anzubinden. Unter anderem gab es die Forderung, eine Trasse über Berliner Straße und Querumer Straße zu prüfen. Dies habe man getan, sagte Leuer. Doch es gebe keine sinnvolle Möglichkeit.

Diese Trassenvarianten zur Anbindung von Querum wurden geprüft. Ergebnis: Es gibt keine wirtschaftlich sinnvolle Variante Foto: Stadt Braunschweig/Jürgen Runo

Das Problem: Es fehlt ein geeigneter Endpunkt mit höchstmöglichem Nutzen für die Fahrgäste und tragbaren Betriebskosten. Zwar seien vier Endpunkte theoretisch denkbar: Baugebiet Holzmoor , Baugebiet Dibbesdorfer Straße, Welfenplatz und Forststraße. Doch in jedem Fall würde nur ein kleiner Teil Querums an die Stadtbahn angebunden, so Leuer. Es gebe daher also kaum einen Vorteil gegenüber der bestehenden Nord-Süd-Erschließung durch Buslinien.

Leuer: Deutlicher Zusatznutzen

Im Gegensatz dazu würde eine Trasse vom Campus Ost nach Querum einen deutlichen Zusatznutzen bringen, so Leuer. Man könnte damit die großen Baugebiete Holzmoor (in Planung) und Dibbesdorfer Straße (im Bau) anbinden. Die in West-Ost-Richtung verkehrende Stadtbahn würde die Nord-Süd-Erschließung durch Busse optimal ergänzen. Damit entstünden neue Verbindungen, die auch zu neuen Fahrgästen führen würden, sagte er. Bislang gelangt man von Querum aus nur zu Fuß oder mit dem Rad in die Nordstadt.

An welcher Stelle exakt eine Brücke gebaut werden könnte, steht noch nicht fest. Wenn möglich, soll die Trasse entlang des bald nicht mehr benötigten Kohlegleises von BS Energy führen und dann gen Osten abbiegen, um Querum im Bereich der Kita an der Duisburger Straße und des Baugebiets Holzmoor zu erreichen. Die Brücke hätte eine Länge von rund 250 Metern, die Rampen kämen noch hinzu.

„Es gibt viele Chancen“, betonte Leuer. „Deswegen untersuchen wir das. Das Ergebnis ist offen. Der Prozess wird in Workshops weitergeführt.“

Prüfauftrag wird umgesetzt

Die Prüfung einer Stadtbahntrasse nach Querum entspricht dem Auftrag, den der Rat der Verwaltung im Jahr 2017 erteilt hat. Doch die Skepsis gegenüber einer Brücke ist in der Politik groß, das zeigte sich im Planungs- und Umweltausschuss deutlich. Heidemarie Mundlos (CDU) sagte: „Diese Trasse wäre umweltschädigend und zu teuer.“ Nicole Palm (SPD) fragte: „Was nützt ein Prüfauftrag, wenn ich keine Alternative habe? Man sollte schauen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, eine Verbindung nach Querum herzustellen.“

Die Karte zeigt den ungefähren Verlauf verschiedener Campusbahn-Varianten von der Nordstadt nach Querum. Foto: Stadt Braunschweig / Jürgen Runo

Eva Goclik vom BUND regte an, zum Beispiel eine Busanbindung von der Ottenroder Straße über den Pepperstieg in Querum zu prüfen und ebenso weitere Buslinien durch Querum, um die Baugebiete anzuschließen.

Hingegen verwies Lisa-Marie Jalyschko (Grüne) auf den Ratsauftrag und betonte, man sollte doch zunächst das Prüfergebnis zur möglichen Trassenführung über Mittelriede und Wabe sowie zu Brückenvarianten abwarten. Erst wenn konkrete Informationen vorlägen, könne man Vor- und Nachteile einer Brücke abwägen. Und genau so geht es nun auch weiter.

Lückenschluss in der Nordstadt

Die Verwaltung hat auch bewertet, ob ein Lückenschluss zwischen den Gleisen der geplanten Campusbahn und den Gleisanlagen der Siegfriedstraße (Linie 2) möglich ist. Das Ergebnis: Baulich wäre dies machbar.

Die Nordstadt könnte dann also über zwei Stadtbahnlinien erschlossen werden. Das Fahrgastpotenzial ist der Stadtverwaltung zufolge vergleichbar mit dem Östlichen und dem Westlichen Ringgebiet, die jeweils mit zwei Stadtbahnlinien und somit im 7/8-Minutentakt bedient werden. Eine rund 450 Meter lange zusätzliche Gleistrasse wäre dann nötig – entweder entlang des Bienroder Wegs oder entlang der Beethovenstraße.

