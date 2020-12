Lichtzauber „verzaubert“ den Braunschweiger Kohlmarkt

Braunschweig. Die Illumination ist ein Ersatz für die Eisbahn. An die Sternhaus-Fassade wird ein Trickfilm projiziert.

Der kleine Pinguin tut das, was den Braunschweigern in diesem Corona-Winter verwehrt ist: Er dreht als Schlittschuhläufer auf dem Kohlmarkt seine Runden – als animierte Trickfilmfigur, projiziert auf die Fassade des Sternhauses. Auch Weihnachtsmänner und andere lustige Gesellen tummeln sich da. Auch ohne Eisbahn zeigt sich der Kohlmarkt in diesem Jahr vorweihnachtlich.

Hergestellt hat das lustige Filmchen, der ab 16 Uhr alle halbe Stunde zu sehen ist, die Braunschweiger Werbeagentur Biceps GmbH, die sich auf derartige Lichtilluminationen versteht und auch beim Lichtparcours mitgemischt hat. „Die Leute haben für kleines Geld einen tollen Job gemacht, aus Liebe zu ihrer Stadt. Wir bezahlen praktisch nur die Miete für den Projektor. Die Jungs haben stundenlang, teilweise bis nachts um 2 Uhr, gesessen und programmiert. Was dabei herausgekommen ist, können jetzt alle auf dem Kohlmarkt sehen“, sagt Beate Wiedemann, Chefin der Veranstaltungsagentur Pluszwo, die den Lichtzauber zum Leuchten bringt – als Ersatz für den ausgefallenen Eiszauber. Was dort beim Einkaufsbummel oder einem kleinen Abendspaziergang durch die Stadt zu sehen ist, könnte auch in den nächsten Jahren Programm sein. „Warum nicht?“, überlegt Beate Wiedemann. Weihnachtlicher Lichterglanz in Braunschweig Weihnachtlicher Lichterglanz in Braunschweig Auch wenn uns Corona die adventliche Stimmung verhagelt, so strahlen unsere Städte dennoch Vorfreude auf Weihnachten aus - wie hier Braunschweig.

Weihnachtlicher Lichterglanz in Braunschweig Auch wenn uns Corona die adventliche Stimmung verhagelt, so strahlen unsere Städte dennoch Vorfreude auf Weihnachten aus - wie hier Braunschweig. Der Projektor habe die Umrisse der Sternhaus-Fassade, die Umrisse des Hauses Punkt für Punkt abgenommen. „Das ermöglicht ihm, mit der Fassade zu spielen, er kann zum Beispiel hinter ein Fenster einen Weihnachtsmann einspielen.“ Finanziert habe man das bislang aus eigenen Mitteln, sagt die Lichtzauber-Chefin, nun suche man Sponsoren. Immerhin, die Firma New Yorker habe ein Drittel des sonstigen Sponsorbetrages zur Verfügung gestellt. Die Licht-Show sei aber erst am Anfang, verrät Beate Wiedemann, die schon weitere Ideen im Kopf hat„Als nächstes kommt Musik dazu. Wir steigern uns immer mehr.“ Und auch an Stände auf dem Kohlmarkt habe sie gedacht, jetzt, nachdem die Stadt ihr Wintervergnügen angekündigt habe. „Wir hätten sonst gar nichts gemacht angesichts der Corona-Pandemie. Aber inzwischen haben wir ein paar Stände angefragt.“ Voraussichtlich bis zum 10. Januar ist der Lichtzauber zu sehen.