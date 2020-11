Dieb will in Braunschweig gestohlene Bronzestatue verkaufen

Der Polizei ist es am Donnerstag gelungen, einen Dieb zu stellen. Wie die Beamten berichten, habe dieser gerade versucht, eine Bronzestatue zu verkaufen, die er zuvor in Wernigerode gestohlen hatte.

Das Werk wurde in Halberstadt gestohlen

Bereits im Zeitraum vom 6. bis 9. November sei die Bronzestatue in Wernigerode gestohlen worden. Am Dienstag habe der Täter nun versucht, die etwa 300 Kilogramm schwere Statue in Braunschweig zu verkaufen. Hierzu suchte er, nachdem er die Statue zerteilt hatte, einen Schrotthändler auf, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Schrotthändler war misstrauisch

Diesem sei die Situation jedoch merkwürdig vorgekommen. Er habe den Verkäufer auf den nächsten Tag vertröstet und die Polizei informiert. Als der Täter nach zwei Tagen erneut bei dem Schrotthändler auftauchte, rief dieser die Beamten des Polizeikommissariats Nord dazu. Die Beamten hätten den Mann schließlich beim Schrotthändler stellen können. Es handelte sich nach Angaben der Beamten um einen 28-Jährigen aus Ilsenburg. Er wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung an die Polizei Halberstadt übergeben.

red