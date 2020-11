LKW-Unfall auf der A2 – Vollsperrung in Richtung Berlin

Nach einem Unfall ist die Autobahn 2 in Richtung Berlin zwischen Braunschweig-Ost und dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter voll gesperrt, wie Polizeisprecher Dirk Oppermann am Mittag mitteilte. Ein 40-Tonner war ihm zufolge ins Schlingern geraten. Der LKW sei dann links und rechts an die Leitplanken geprallt, habe diese durchbrochen und sei auf einen Feldweg hinuntergestürzt.

LKW bleibt auf Dach liegen

„Er ist auf dem Dach zum Liegen gekommen“, so Oppermann. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Fahrer aus dem LKW zu befreien. Die empfohlene Umleitung laut der Verkehrsmanagementzentrale: über Braunschweig, A391, A39, Rautheim und Cremlingen.