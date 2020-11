Fehlende Unterrichtsräume an Braunschweiger Gymnasien

Die CDU-Ratsfraktion hatte mit Vehemenz räumliche Verbesserungen für die Gymnasien Gaußschule und Wilhelm-Gymnasium gefordert und in diesem Zusammenhang die Stadtverwaltung scharf attackiert, indem sie ihr vorwarf, die Gymnasien im Vergleich zu den Gesamtschulen „stiefmütterlich“ zu behandeln. In der Ratssitzung in dieser Woche sollte eigentlich abgestimmt werden über den Antrag der CDU mit dem Titel „Lösungen schaffen für fehlende Unterrichtsräume“. Der Antrag wurde jedoch kurzfristig im Ältestenrat zurückgezogen.

Gaußschule und WG arbeiten mit Übergangslösungen

Zuvor war das Thema bereits im Schulausschuss diskutiert worden. Antje Keller, schulpolitische Sprecherin der CDU, hatte angemerkt: „Es fällt schon auf, dass wir immer mit Interimslösungen zu tun haben, was das Wilhelm-Gymnasium und die Gaußschule angeht.“ Die Gaußschule hat vorübergehend ihren zehnten Jahrgang an die Kastanienallee ausgelagert, das Wilhelmgymnasium behilft sich mit Raumcontainern auf dem Schulhof. Keller sagte, es sei Zeit, „auf die Tube zu drücken“, um dauerhafte Lösungen zu erhalten. Die beiden Schulen in verdichteter Innenstadt-Lage benötigen zusätzliche Unterrichtsräume und wünschen sich eine gemeinsame Großsporthalle.

Die Stadtverwaltung hat in einer Stellungnahme auf zusätzliche räumliche Bedarfe an einer Fülle von Schulen verwiesen. Von Beginn an sei mit einer „Priorisierung der Maßnahmen aus schulfachlicher Sicht“ gearbeitet worden. Dabei seien auch die Bedarfe an WG und Gaußschule berücksichtigt worden. Sollten dortige Planungen vorgezogen werden, „müssen im Gegenzug geplante, noch nicht begonnene (Schulbau-)Projekte im gleichen Investitionsvolumen zurückgestellt werden“, heißt es in der von Holger Herlitschke, Dezernent für Sport und Hochbau, unterzeichneten Stellungnahme.

SPD: In die Prioritätenliste der Verwaltung nicht eingreifen

Christoph Bratmann (SPD), Vorsitzender des Schulausschusses, fasste zusammen: „Es gibt diese Priorisierung. Wenn ein Projekt vorgezogen werden soll, müsste klar sein, was dafür geschoben werden soll .“ Elke Flake (Grüne) dazu: „Ich wüsste nicht, was wir dafür von der Liste streichen sollten.“

Annegret Ihbe (SPD) befand: „Wir sollten nicht in die Prioritätenliste eingreifen. Die Kapazitäten sind begrenzt. Interimslösungen sind nicht ideal, aber die Verwaltung macht sich viel Arbeit, Übergangslösungen mit den Schulleitungen zu finden.“ Kai-Uwe Bratschke (CDU) forderte, dass 2021 zumindest schonmal ein Raumprogramm für die beiden Schulen erstellt wird: „Die sind in den letzten Jahren immer vertröstet worden.“

Die CDU hat das Thema vorerst zurückgestellt. Antje Keller erklärt: „ Wir wollen die Fragen klären , die im Schulausschuss aufgekommenen sind, bevor wir unseren Antrag im Rat stellen.“