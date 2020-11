Jedes zehnte Baby wird zu früh geboren

Jedes zehnte Neugeborene kommt als Frühchen zur Welt. Im Perinatalzentrum des Städtischen Klinikums mit höchstem Versorgungslevel wiegen jährlich rund 60 Frühgeborene weniger als 1500 Gramm. Ab der vollendeten 24. Schwangerschaftswoche gelten Kinder in Deutschland als lebensfähig. „In besonderen Fällen versorgen wir sogar noch unreifere Frühchen“, sagt Dr. Jost Wigand Richter, Leiter der Abteilung für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin.

Frühgeburt: „Wie aus dem Nest gefallen“

Für betroffene Familien, weiß Richter, fühle sich eine in der Regel unerwartete Frühgeburt an, als wäre ihr Kind aus dem Nest gefallen. Sie unterbreche plötzlich und unerwartet den normalen Verlauf der Schwangerschaft. Über Wochen oder gar Monate müsse ihr an Schläuche und Kabel angeschlossene Kind intensivmedizinisch behandelt werden.

„Purple for Preemies“

In dieser Lebensphase hält es Richter für wichtig, auch die Eltern zu begleiten. Mit der Illuminierung seines Standorts Celler Straße in der für Frühgeborene stehenden Farbe Violett beteiligt sich das Klinikum deshalb am Dienstag an dem von Elternverbänden ausgerufenen Welt-Frühgeborenen-Tag, um auf die besonderen Probleme von Frühgeborenen und ihren Familien hinzuweisen. Das Motto: „Purple for Preemies“.

Eltern von Frühchen von Anfang an dabei

Eltern spielen im Klinikalltag des Braunschweiger Perinatalzentrums eine große Rolle. „Sie werden von Anfang an an der Pflege ihres Kindes beteiligt“, schildert Richter das Miteinander. Mit der Zeit übernähmen die Eltern immer mehr Aufgaben. Und können so von Anfang an Bindungen aufbauen und ihre Elternkompetenz stärken.

Organe angelegt, aber noch nicht funktionsfähig

Im Krankenhaus bleiben Frühchen üblicherweise bis zum errechneten Geburtstermin. „Ab der 28. vollendeten Schwangerschaftswoche überleben nahezu alle Frühgeborenen“, sagt Dr. Jost-Wigand Richter. Bei extrem unreifen Frühchen sei die Gefahr, dass es zu Komplikationen komme, größer. „Ihre Organe sind zwar angelegt, aber noch nicht funktionsfähig.“ Die Mediziner müssen zum Beispiel die Atmung noch stabilisieren und den Magen-Darm-Trakt erst in Gang bringen. Brauchen die Frühgeborenen keine Atemhilfe mehr und haben sich ihre Vitalparameter stabilisiert, können sie von der Intensiv- auf die Nachsorgestation verlegt werden.

Nachsorge-Station für Neugeborene an Celler Straße verlegt

Neu ist: Mussten sie in diesem Fall in die Kinder- und Jugendklinik Holwedestraße verlegt werden, befindet sich seit Mitte Oktober auch die Nachsorge-Station im Perinatalzentrum an der Celler Straße, „und zwar auf in unmittelbarer Nähe mit dem Kreißsaal und der Wochenbett-Station“, wie Richter erläutert. „Da ist jetzt zusammen gekommen, was zusammen gehört.“ Die Kinder- und Jugendmedizin ist zeitgleich an den Standort Salzdahlumer Straße umgezogen.

Mehr Betten für Eltern

Eine weitere Neuerung auf der Nachsorge-Station, auf der nicht nur Frühgeborene, sondern auch etwa an einem Infektion erkrankte Neugeborene behandelt werden: Die 4 Elternbetten, die sich bisher außerhalb der Station befanden, wurden auf 15 aufgestockt, so dass nun jede Mutter als Begleitperson zusammen mit ihrem Kind in einem Zimmer übernachten kann. Sind Betten frei, könnten sie ebenso von Eltern genutzt werden, die weiter entfernt wohnen und deren Neugeborene intensivmedizinisch betreut würden, so Richter.

Muttermilch wichtig für Frühchen

Aus Sicht des Arztes können Mütter dank der Zusammenlegung der Stationen an der Celler Straße auch besser beim Stillen unterstützt werden. „Im Idealfall wird das Kind voll gestillt, wenn es das Krankenhaus verlässt.“ Eine Stillquote von 90 Prozent nennt Richter als Ziel. „Doch davon sind wir leider weit entfernt.“Gerade Mütter von Frühgeborenen sollen ans Stillen herangeführt werden. „Muttermilchernährung ist ein wichtiger Baustein für einen komplikationsarmen Verlauf, so dass auch bereits die kleinsten Frühgeborenen mit Muttermilch ernährt werden.“