Fall Maddie: Verdächtiger für Anhörung in Braunschweiger Gericht

Der Tatverdächtige im Fall der in Portugal verschwundenen dreijährigen Madeleine McCann wurde am Montag mit einem Gefangenentransport zu einer Anhörung ins Braunschweiger Landgericht gebracht. Derzeit verbüßt der 43-Jährige eine Haftstrafe wegen Drogenhandels in der Justizvollzugsanstalt Kiel. Laut Maike Block-Cavallaro, Sprecherin des Braunschweiger Landgerichts, ging es in dem Anhörungstermin um die Frage, ob die in der Strafsache noch zu verbüßende Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Nach Verbüßung von zwei Dritteln einer verhängten Freiheitsstrafe kann eine vorzeitige Entlassung geprüft werden.