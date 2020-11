„Brunswik helau“ hinter der Corona-Maske geschmettert

Zugmarschall Gerhard Baller saß, der Zeremonie entsprechend, die ganze Zeit sehr würdevoll auf seinem Stuhl, mit Mundschutz und zwei Meter Abstand, als Linda Radke, Sprecherin des Komitees Braunschweiger Karneval, um 11.11 Uhr die neue Session feierlich eröffnete. Das Signal war deutlich: Braunschweigs Narren bieten dem Corona-Virus die Stirn, bei allen gebotenen Hygiene-Regeln. Im „kleinsten Kreis“ haben sie am Mittwoch die „fünfte Jahreszeit“ in der Dornse eröffnet. Oberbürgermeister Ulrich Markurth übergab den Jecken den symbolischen Rathaus-Schlüssel und das Stadtsäckel. Wie jedes Jahr. Und doch war diesmal alles anders.

OB erschien im schwarzen Anzug

Prinz Martin I. Foto: Norbert Jonscher

Im schwarzen Anzug war der Oberbürgermeister in der Dornse erschienen, wie zuletzt am Rosensonntag 2015 in der Volkswagenhalle, als er den Schoduvel schweren Herzens absagen musste. Terrorgefahr. Fünf Jahre später steht längst fest: Auch in dieser Session wird es keinen Narrenumzug geben, zu groß wäre die Ansteckungsgefahr für alle Beteiligten. Und doch werde es bis Aschermittwoch einiges an Aktionen geben, wie Karsten Heidrich, Präsident der Karnevals-Vereinigung der Rheinländer bei der Proklamation des neuen Prinzen ankündigte. Regiert werden die Jecken in den nächsten Wochen von Martin I., bürgerlicher Name: Martin Hortig. Heidrich erinnerte daran, welche Bedeutung die Maske und das Verkleiden im Karneval seit jeher hätten. Es habe den Menschen ermöglicht, sich kritisch über Obrigkeiten zu äußern, ja, diese ungestraft verulken zu können. „Man setzte die Maske auf, um sie anderen herunter zu ziehen.“ Humor, sagte Heidrich, schütze zwar nicht vor dem Virus. „Aber mit ihm lässt sich alles leichter ertragen.“

„Auf das Wesentliche besinnen“

Karl-Heinz Thum, Präsident der Niedersächsischen Karneval-Vereinigung, rief die anwesenden Jecken dazu auf, die Chance zu nutzen, einmal nicht gemeinsam zu schunkeln und sich in den Armen zu liegen und sich stattdessen auf das Wesentliche des Karnevals zu besinnen: die Tradition.

Kinderprinzessin Lene (rechts) und Tillin Neele beim Einmarsch in die Dornse. Foto: Norbert Jonscher

Oberbürgermeister Ulrich Markurth hatte die Abordnung der Närrinnen und Narren traditionell in die Dornse eingeladen. Die Veranstaltung wurde per Livestream im Internet übertragen und ist auf der Seite des Komitees Braunschweiger Karneval abrufbar (www.braunschweiger-karneval.de). „Dieses Jahr ist alles anders, aber das ist gut und richtig so“, sagte der OB. Die Gesundheit der Menschen stehe an erster Stelle. Er dankte den Karnevalisten, die diese Herausforderung angenommen hätten und damit ihrer Verantwortung gerecht würden.

„Der Karneval wird’s überleben“

Der Karneval mit seiner jahrhundertealten Tradition im Braunschweiger Land habe vieles überlebt, Kriege, Zensur und terroristische Bedrohung. „Der Karneval wird auch diese Krise überstehen“, betonte Ulrich Markurth. Er leiste einen Beitrag zur Lebensfreude, die derzeit schmerzlich vermisst werde. „Aber es wird wieder dazu kommen, wenn wir jetzt Verzicht üben, und das tun wir gemeinsam“, schloss er. „Dann wird es wieder heißen – heute wehmütig und still, dann aber hunderttausendfach im Braunschweiger Land: Brunswiek helau!“