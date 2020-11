Eiszauber auf dem Kohlmarkt? Noch ist nichts entschieden

Auf der Homepage im Internet stehen sogar schon die Öffnungszeiten. Der „Eiszauber“ auf dem Kohlmarkt soll in diesem Jahr vom 1. Dezember bis zum 10. Januar stattfinden – mit einem strengen Hygiene-Konzept. Das ist der Plan. Die Genehmigung ist längst erteilt. Doch ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Kohlmarkt wird auf jeden Fall beleuchtet

Beate Wiedemann von der veranstaltenden Agentur Plus Zwo wartet noch ab. Die Planungen seien angelaufen, nun aber hänge alles davon ab, wie sich die Corona-Zahlen weiter entwickeln werden und vor allem: ob der Braunschweiger Weihnachtsmarkt in irgendeiner Form stattfinden kann. „Wird er abgesagt, werde ich auf keinen Fall hier auf dem Kohlmarkt etwas veranstalten“, sagt sie. Und anders herum. Egal, welche Auflagen die Stadt für die Veranstaltung erteilt, „man kann mit jeder Auflage irgendetwas machen“.

Eines stehe aber fest: So oder so werde der Kohlmarkt toll illuminiert. Das hätten die Menschen in dieser Zeit verdient.

16. Auflage der Veranstaltung

Der „Eiszauber“ würde in diesem Jahr zum 16. Mal stattfinden. Jahr für Jahr drehen hunderte Schlittschuhläufer auf der bunt beleuchteten Eisfläche ihre Runden. Abends treffen sich Gruppen zum Eisstockschießen. Hauptsponsor New Yorker schafft seit Jahren den finanziellen Rahmen, zusammen mit anderen Sponsoren.