Die Dienemanns feiern in Stöckheim diamantene Hochzeit

Mit Karneval haben Marianne (79 Jahre) und Hans-Jürgen Dienemann (84) nichts am Hut. Das gewählte Datum ihrer standesamtlichen Hochzeit, der 11.11., hatte rein gar nichts mit dem Beginn der närrischen Session zu tun, versichern sie zu ihrem heutigen 60. Hochzeitstag. Kirchlich getraut wurden sie tags darauf im Dom.

Marianne, geborene Reich, war als Dreijährige mit Mutter, Oma und einer weiteren Schwester aus Königsberg nach Niedersachsen geflüchtet und landete über Umwege in Braunschweig. Sie besuchte die Volksschule Mascheroder Holz und dann die Gaußschule.

Die erste Verabredung führte sie ins Kino

Hans-Jürgen „Hansi“ Dienemann kam 1936 hier zur Welt, verbrachte seine Jugend – bis auf eine Zeit der Evakuierung – im Siegfriedviertel. Beide lernten sich 1958 bei einem Fest des Kegelklubs ihrer Väter in der von Walter „Molly“ Bäse geführten Gaststätte „Am Kanal“ in Thune kennen. Ihre erste richtige Verabredung führte Marianne und „Hansi“ ins Kino – auf der Leinwand war die junge Liselotte Pulver mit ihrem herzhaften Lachen im neuen Film „Das Wirtshaus im Spessart“ zu sehen. „So nahm in unserem Leben alles seinen Lauf“, sagen die Eheleute rückblickend. Die Hochzeitsreise führte sie – zusammen mit seinen Eltern, die zuvor goldene Hochzeit hatten – „in Vaters Mercedes 180D in den Schwarzwald und nach Bayern“.

Das Leben des Paares war und ist abwechslungsreich

Das Leben der Eheleute war und ist abwechslungsreich, vier Kinder wurden innerhalb von dreieinhalb Jahren geboren, mittlerweile gibt es sieben Enkel und drei Urenkel. „Hansi“ Dienemann ist Zimmermann, hat studiert, wurde Bauingenieur und war zuletzt bis zur Rente 18 Jahre im Objekt-Management der Nord-LB. Sie lernte Bürokauffrau bei Borek am Dom, arbeitete später aus Freude bis zum 73. Lebensjahr als Sekretärin im Architekturbüro Lindemann & Thamm.

Die Familie wohnte in Wolfenbüttel, Waggum und schließlich im Kanzlerfeld „mit legendärem Partykeller“, ehe 2015 eine Wohnung in Stöckheim bezogen wurde. Zusammen mit Cockerspaniel Ben gibt es tägliche Spaziergänge an die Oker.

Die beiden unternahmen viele Reisen

An viele Reisen bis nach Australien erinnern sich beide gern, das Paar war bis 1974 auch im städtischen Jugendzeltlager in Lenste an Bord, später nahm Hans-Jürgen Dienemann bei einem Grand Prix der Hobby-Köche bei Star-Koch Johann Lafer teil und begann zudem das Drechseln nach Vorbild des erzgebirgischen Kunsthandwerks.

Noch mal zurück zum närrischen Datum: Kein Karnevalist zu sein, bedeutet nicht, dass sich „Hansi“ Dienemann nicht doch ab und an eine bunte Kappe aufsetzen würde: „2003 bin ich der Schlaraffia Brunsviga beigetreten“, einem weltweiten Männerbund, „der sich der Kunst, dem Humor und der Hochhaltung der Freundschaft verschrieben hat“, berichtet er. Als Schlaraffe ist er bis zu 30.000 Kilometer im Jahr zu Gleichgesinnten unterwegs.