Das, was gut gemeint ist, muss nicht immer auch gut sein

Den Tod eines jungen Geflüchteten hatte ich zum Anlass genommen, um die Kolumne vom

27. Oktober zu schreiben. Nachdem ich einen emotionalen und nicht ganz positiven auf die Kolumne eingestellten Brief einer Braunschweigerin erhalten habe, fühle ich mich gezwungen, meine Meinung zum Thema „Flüchtlinge in Deutschland“ noch einmal deutlich zu machen. Ich schreibe aus meiner Sicht als Migrant und als Zeuge der Tragödie, die sich durch die Migration heute in Europa abspielt. Ich hätte mich gefreut, wenn die Braunschweigerin mir wenigsten eine Frage über den Inhalt gestellt hätte.

In keinem Fall habe ich die Arbeit der Flüchtlingshelferinnen und -helfer diskreditieren wollen. Der junge Mann wurde mir von einer Frau vorgestellt, die ich zuerst für seine Adoptivmutter hielt, weil sie liebevoll mit ihm umging. Das Verhältnis, das zwischen den Geflüchteten und ihren Helfern existiert, kann mich nicht daran hindern, auf die Mängel, die ich in der Gesellschaft beobachte, aufmerksam zu machen. Und wenn man wirklich die Probleme lösen möchte, dann sollte man auch andere Meinungen dazu hören können. Ich fragte in dem Artikel, ob die Geflüchteten überhaupt eine Chance haben, wenn sie fünf Jahre lang ausreisepflichtig bleiben. Die Flüchtlingshelfer können ihnen helfen, aber sie können ihnen keine Chance anbieten. Die Chance kann nur vom Staat kommen, wenn er ihnen zum Beispiel ein selbstständiges Leben gestattet.

Keiner, der noch nie Migrant war, kann diese Einsamkeit beschreiben

Während meines Studiums war ich in vielen Vereinen engagiert, ich habe auf vielen Feiern und in Diskotheken Platten aufgelegt, wo hunderte Menschen getanzt haben. Ich hatte viele Freunde, und trotzdem, als es nach meinem Diplom hieß, die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, war ich einsam. Ich bin überzeugt, dass keiner, der noch nie Migrant gewesen ist, diese Einsamkeit beschreiben kann – weder in Deutschland, noch im Ausland. Ein 40-jähriger Flüchtling, der bei mir drei Jahre lang gearbeitet hat, konnte sein Mobiltelefon bedienen und verschiedene Apps benutzen, obwohl er weder schreiben, noch lesen kann.

Wie viele Arbeitgeber würden diese Geduld aufbringen?

Für mich war es eine Herausforderung, ihn zu beschäftigen, weil er zum Beispiel die von den Behörden in der Küche geforderten Dokumentationen wie die Temperaturen der Kühlschränke nicht aufschreiben konnte, dies wäre aber ein Teil seiner Aufgabe gewesen. Beim Einkauf musste ich darauf achten, Produkte in den gleichen Verpackungen zu kaufen, sonst wusste er nicht, was darin enthalten war. Ich habe nicht versucht, ihm das Pfandsystem beizubringen. Wie viele Arbeitgeber würden diese Geduld, zum vollen Lohn, dauerhaft aufbringen? Von heute auf morgen wurde ihm die Arbeitserlaubnis entzogen. Er hatte kein Geld gespart, weil er sein gesamtes Vermögen in die Heimat überwies. Ich hatte ihm davon abgeraten und ihn gewarnt, dass niemand ihm dort helfen würde, falls er irgendwann abgeschoben würde.

Die Behörden übten keine Gewalt aus, um ihn zur Ausreise zu bewegen, sondern einen psychischen Druck mit regelmäßigen Schreiben, in denen sie ihn aufforderten, seinen Ausweis abzugeben. Es gab immer wieder neue Hausordnungen im Asylheim, um ihm den Aufenthalt unbequem zu machen. Als ich bemerkte, dass er den Druck nicht mehr lange unbeschadet aushalten konnte, empfahl ich ihm, auszureisen und versprach, ihm dabei zu helfen, in seinem Heimatland einen Imbiss aufzumachen. Ich wusste, dass ihm keine Gefahr drohte, wenn er zurückkehrte. Beleidigt brach er den Kontakt mit mir ab.

Ist es vernünftig, so viel Zeit zu vergeuden?

Er ist mittlerweile zehn Jahre in Deutschland. Ist das vernünftig, so viel Zeit zu vergeuden? Er sagte, er würde in seiner Heimat nur 200 Euro pro Monat verdienen. Das ist ein Beispiel für die unvollständigen Informationen, von denen ich in der Kolumne gesprochen habe und die diese Jugendlichen hierzulande in ihr Unglück treiben. 200 Euro in seiner Heimat sind im Wert vergleichbar mit

1200 Euro Brutto in Deutschland. Damit kann er dort gut leben.

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen verstehen, dass das, was man gut meint, nicht immer gut sein muss. Hoffentlich wird es irgendwann gut für alle, die es seit fünf Jahren noch nicht geschafft haben, in Deutschland anzukommen.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.