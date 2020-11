Mitten im Deutschunterricht klopft es. Ein Junge steckt den Kopf zur Tür herein: „Herr Duscha, können Sie mal kurz kommen? Der Beamer geht nicht...“

So läuft es oft an der Grundschule Gliesmarode: Wenn die Technik streikt, wird erstmal Lehrer Duscha geholt. Oft kann er es richten. Im Vergleich zu vielen anderen Grundschulen ist seine Schule technisch ziemlich gut ausgestattet. In vier Klassenräumen hängen keine Kreidetafeln mehr an der Wand: Dort wird ausschließlich mit interaktiven Tafeln gearbeitet. Es gibt etliche Tablets, PCs, Beamer, Dokumentenkameras und vieles mehr. Seit der letzten Sanierungsmaßnahme im Herbst stimmt auch die Infrastruktur: In der ganzen Schule gibt es jetzt W-Lan.

Michael Duscha und seine Kollegin Simone Gellrich bilden das IT-Team der Schule. Er bekommt dafür eine Ausgleichsstunde pro Woche, sie gar keine. „Eine Stunde pro Woche reicht nicht aus. Die ist meistens schon am Dienstagmittag aufgebraucht“, stellt Duscha nüchtern fest. Doch auch, wenn es für die beiden Lehrer Mehrarbeit bedeutet, sind sie vom Medienkonzept ihrer Schule überzeugt, treiben die Digitalisierung weiter voran und sind mit Herzblut bei der Sache.

Medienkompetenz lautet das Zauberwort

Duscha hält es für ganz wichtig, dass Schüler schon in der Grundschule mit elektronischen Medien in Berührung kommen. „Wenn sie in diesem Alter anfangen, sich damit zu beschäftigen, können Berührungsängste gar nicht erst entstehen. Der Umgang mit digitalen Medien ist für sie von Beginn an eine Selbstverständlichkeit“, sagt er und betont: „Es geht nicht um TikTok oder Youtube. Es geht darum, dass sie den richtigen Umgang mit den elektronischen Medien lernen, also Medienkompetenz erwerben.“

Zudem sei das Unterrichten mit PC, Beamer und interaktiver Tafel eine Freude. „Im Klassenraum ist die interaktive Tafel unschlagbar“, schwärmt Duscha: „Man kann die Lerninhalte wunderbar visualisieren. So viele Tafelbilder könnte ich gar nicht malen.“

Mühelos könne er im Unterricht zwischen einzelnen Tafelbildern wechseln, bei Bedarf sogar kurze Lernfilme oder Tondokumente einbauen. Da die Tafeln interaktiv sind, können sich auch die Schüler einbringen, beispielsweise Elemente mit Hilfe des Touch-Displays verschieben oder mit elektronischen Stiften auf die Tafel schreiben.

Manchmal hat die Technik ihre Tücken

Dass die Schule so gut ausgestattet ist, kommt nicht von ungefähr. Jedes Jahr wird Duscha bei der Stadtverwaltung vorstellig: Im Jahresinvestitionsgespräch geht es um das pädagogische Medienkonzept der Schule, darum, wie die Schule künftig digital arbeiten will und welche Anschaffungen sie dafür für notwendig hält. „Man muss sich das alles Stück für Stück erarbeiten“, weiß er, und: „Es braucht einen langen Atem. Das Vergaberecht muss ja eingehalten und die Einspruchsfrist abgewartet werden – das dauert alles unheimlich lange.“ Diese langwierigen Prozesse seien auch der Grund, weshalb bisher so wenig Geld aus dem Digitalpakt an den Schulen angekommen sei.

Lehrer Michael Duscha hat sich im Klassenzimmer seinen Arbeitsplatz eingerichtet – hier steht sein Computer, hier bereitet er seinen Unterricht vor und nach. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Nächstes Ziel seiner Schule seien Panels in jedem Unterrichtsraum: Panels sind interaktive Tafeln, die ohne Beamer und PC auskommen – ähnlich wie bei einem Tablet kann man sie anstellen und direkt losarbeiten.

Doch natürlich hat die Technik auch ihre Tücken. Simone Gellrich sagt: „Wenn etwas nicht funktioniert, dann wird improvisiert. Da muss man kreativ sein. Aber ärgerlich ist es schon, wenn man viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt hat – und dann funktionieren die Tafel oder der Beamer nicht.“

Zwar kann das IT-Lehrerteam technische Probleme häufig selbst lösen. Bei Problemen mit dem Server ist das Unternehmen Iserv Ansprechpartner, bei Problemen mit der Hardware ein Vertragspartner der Stadt. Zudem bietet das Medienzentrum der Stadt Braunschweig den Schulen seit einiger Zeit einen Vor-Ort-Service an. Duscha lobt: „Das geht inzwischen sehr zügig.“ Am Montag habe ein Rechner nicht funktioniert, und noch am selben Tag sei ein Mitarbeiter der Stadt in der Schule gewesen und habe die Sache in Ordnung gebracht. Duscha: „Es ist gut, dass es die Mitarbeiter gibt. Aber eigentlich müsste das Team doppelt so groß sein.“

Schüler des „Computer-Service-Teams“ helfen, die Geräte in Schuss zu halten

Insbesondere die administrativen Aufgaben hätten deutlich zugenommen, sagt Duscha: „Wir sind dafür eigentlich nicht ausgebildet. Am besten wäre es, wenn es direkt an der Schule jemanden gäbe, der für die Technik und Administration zuständig ist – in etwa so, wie es früher die Schulassistenten gab.“ Doch danach sieht es vorerst nicht aus.

Schulleiterin Melanie Schröter weiß, was sie an ihrem IT-Team hat. Sie sagt: „Die Geräte müssen zuverlässig funktionieren. Sonst sinkt die Akzeptanz im Kollegium. Man muss Glück haben, dass man Leute im Kollegium hat, denen das eine Herzensangelegenheit ist. Es fällt auf das Engagement einzelner Lehrer zurück.“

In Gliesmarode haben sie aus der Not eine Tugend gemacht: Michael Duscha leitet die AG „Computer-Service-Team“, der je vier Schüler des dritten und vierten Jahrgangs angehören. Diese Schüler kennen sich bestens mit Iserv aus, helfen den Erstklässlern, wenn diese das erste Mal an die Computer dürfen, reinigen die PCs, beteiligen sich an Testläufen oder legen neue Passwörter für Schüler an, die ihres vergessen haben.

Für das IT-Team sind die Schüler eine große Unterstützung – und die Schüler sind stolz darauf, mehr Rechte zu besitzen und von ihren Mitschülern so manches Mal um Rat gefragt zu werden. „Man kann vielen Leuten helfen“, sagt Matti (10) aus der 4a. Und Liam (9) ergänzt: „Man erfährt, was man alles machen kann, zum Beispiel mit der Tab-Taste, und kann es dann an andere weitergeben.“

Nele (9) und Finley (9) aus der 4b wollten unbedingt mitmachen in der AG, da schon ihre älteren Geschwister im „Computer-Service-Team“ waren. „Es macht wirklich Spaß“, findet Nele. Die AG ist beliebt an der Schule, man muss sich bewerben. Zum Auswahlverfahren sagt Duscha: „Es ist gut, wenn die Schüler technisch affin sind – aber noch wichtiger ist es, dass sie gut erklären können und zuverlässig sind, denn sie sollen ihr Wissen ja weitergeben.“

Unsere Beilage „Zukunft in Braunschweig“erscheint am Dienstag, 10. November, mit weiteren Artikeln zu all dem, was die Stadt voranbringt.