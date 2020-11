Braunschweigs Hafen-Chef: Eine Prognose war noch nie so schwierig

Für den Hafen wird es aller Voraussicht nach kein schlechtes Jahr, dieses Corona-Jahr. Im Juli noch hatte sich Jens Hohls, Geschäftsführer der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig, auf einen Umsatz- und Gewinnrückgang von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingestellt. Jetzt jedoch stehen die Zeichen anders. „Die Befürchtungen aus dem ersten Halbjahr haben sich nicht bewahrheitet“, sagt Hohls. Tatsächlich lägen die Zahlen der städtischen Tochter nur leicht unterhalb des Vorjahresniveaus.

„Auf die Umschlagsleistung im Hafen Braunschweig hatte die Corona-Krise nur bedingte Auswirkungen“, sagt Hohls. Effekte, auch zeitversetzt, des weltweiten Lockdowns habe der Hafen zwar beim Containerverkehr gespürt. Nationale Lieferungen hätten hingegen nur geringe Beeinträchtigungen gehabt.

Nun ein neuer Lockdown, aber nur national und nicht alle Branchen betreffend. Hohls fürchtet dadurch keine drastischen Auswirkungen auf den Hafen. „Solange die Im- und Exporteure arbeiten, arbeiten wir auch.“

„Abstand ist das, was hilft“

Aber die Krise kann den Hafen nicht nur von außen treffen, dessen ist sich Hohls bewusst. „Keiner ist davor gefeit, wenn sich die Mitarbeiter anstecken.“ Bisher habe es lediglich Verdachtsfälle in der Belegschaft gegeben, die sich nicht bestätigt hätten. Es seien Vorkehrungen getroffen worden, damit sich die Mitarbeiter auf dem Hafengelände möglichst nicht anstecken. „Abstand ist das, was hilft“, sagt Hohls. „Zudem herrscht bei uns Maskenpflicht.“

Die gewerblichen Mitarbeiter säßen während der Arbeitszeit ohnehin allein auf den Maschinen. „Das hat den Status eines Einzelzimmers.“ Um die Pausen zu entzerren, seien versetzte Schichten eingeführt worden. „Wir haben die Anzahl der Menschen, die sich begegnen können, so reduziert.“ Auch im kaufmännischen Bereich gebe es hauptsächlich Einzelbüros. In den Zimmern, in denen mehrere Personen sitzen, seien Plexiglasscheiben aufgestellt worden. 45 Mitarbeiter beschäftigt die Hafenbetriebsgesellschaft, rund 500 weitere Menschen arbeiten bei den Pächtern des Hafengebiets.

Das Risiko bleibt aber. Auch wenn es ihm für die betroffenen Branchen Leid tue, sagt Hohls, so begrüße er doch die jetzt geltenden Einschränkungen im Freizeitbereich – um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Noch seien die Auswirkungen für den Hafen überschaubar – „es sei denn, die Maßnahmen werden verschärft“.

Containerterminal wird erweitert

Zum kommenden Jahr sagt er: „Es war noch nie so schwierig, eine Prognose zu erstellen.“ Es gebe weiterhin Unsicherheiten zur Entwicklung der Wirtschaft unter Corona-Einfluss. „Grundsätzlich sind wir aber optimistisch und hoffen, dass unsere Mitarbeiter und Kunden bei guter Gesundheit durch das Jahr 2021 kommen.“

Und für 2021 und 2022 hat sich der Hafen einiges vorgenommen. Der Containerterminal soll um 10.000 Quadratmeter auf dann rund 50.000 erweitert werden. Eine Investition von 3 bis 3,5 Millionen Euro, die eigentlich schon im laufenden Jahr gestartet werden sollte. Wegen der Pandemie hätten Abstimmungs- und Planungsgespräche im Frühjahr jedoch nicht stattfinden können. „Das ist nur verschoben, denn die globale Arbeitsteilung nimmt zu und damit auch der Containerumschlag“, sagte Hohls im Juli, dem Monat, in dem der Hafen auch eine strategische Partnerschaft mit dem Containerterminal-Betreiber Hamburger Hafen und Logistik AG schloss.

Partnerschaft mit dem Hafen Hamburg

Der Binnenschifffahrt komme eine immer größere Bedeutung zu. Die Straßen seien ausgelastet, die Infrastruktur in schlechtem Zustand, die Bahn baue Umschlagsmöglichkeiten zurück. Im vergangenen Jahr seien 70.000 Standardcontainer auf dem Wasserweg zwischen Hamburg und Braunschweig verschifft worden, 30.000 LKW-Fahrten seien so eingespart worden, sagt Hohls.

Und auch die Kapazität der Binnenschiffe steigt. So ist seit August die M.S. Hanse mit dem Leichter Jale als Koppelverband zwischen Braunschweig und Hamburg unterwegs. Ein Schiff mit einer Ladekapazität von 166 Standardcontainern – laut Hohls derzeit die größte Schiffeinheit, die im Kanal fährt.

Wie die Kooperation mit dem Hamburger Hafen künftig verbessert werden kann, darüber sollen nun Arbeitsgruppen beraten, so Hohls. Wegen Corona fänden die Treffen derzeit zwar selten statt, aber die Bedeutung werde dadurch nicht geschmälert. „Braunschweig ist der erste Binnenhafen mit dem der Hafen Hamburg eine derartige Partnerschaft geschlossen hat.“

