Burgpassagen-Prozess in Braunschweig geht weiter

Die Burgpassage ist einer der größten Problempunkte in der Braunschweiger Innenstadt. Nach wie vor ist völlig ungewiss, wann und wie es weitergeht. Im Juni 2018 wurde sie geschlossen – zumindest in weiten Teilen. Schon im Sommer 2018 sollte der Abbruch beginnen, 2019 wollte der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner mit dem Neubau der „Burggasse“ loslegen.

Entstehen soll eine offene Einkaufs-, Wohn- und Geschäftsstraße mit vier- bis fünfgeschossigen Häusern. Geplant sind rund 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 35 bis 40 Wohnungen. Der Entwurf stammt von den Braunschweiger Architekten Hendrik Welp und Peter von Klitzing. Die damals prognostizierte Investitionssumme: 90 Millionen Euro.

Eigentlich war die Eröffnung für Ende 2020 geplant. Doch von einer Eröffnung ist man derzeit meilenweit entfernt. Zwar liegt mittlerweile die Baugenehmigung seitens der Stadt vor, doch weiterhin ist der Streit mit Tchibo ungeklärt. An diesem Dienstag befasst sich das Landgericht wieder einmal mit der Angelegenheit.

Ersatz-Ladenlokal am Hutfiltern hat Tchibo abgelehnt

Zum Hintergrund: Tchibo betreibt seit 1982 ein Ladengeschäft in der Burgpassage und hat einen Mietvertrag bis 2023. Das Unternehmen argumentiert, dass der Mietvertrag keine Pflicht vorsehe, einen Abriss des Einkaufszentrums zu dulden. Zudem habe die Sperrung der Passage zu einer Verringerung der Besucherzahlen und einem Umsatzrückgang von rund 65 Prozent geführt.

Ein Ersatz-Ladenlokal (70 Quadratmeter) am Hutfiltern, das Development Partner für 10.000 Euro monatlich angemietet hatte, lehnte Tchibo als zu klein ab – in der Burgpassage sei man auf 140 Quadratmetern vertreten. Zudem müsse sich auch ein Ersatz-Laden in einem Einkaufszentrum befinden, so Tchibo.

Mangels einer Einigung hatte Tchibo Klage erhoben. Mit Erfolg: Das Braunschweiger Landgericht untersagte Ende 2019 die Sperrung der Burgpassage und Abrissarbeiten bis zum Ablauf des Mietverhältnisses Ende März 2023.

Development Partner forderte Schadenersatz

Außerdem lehnte das Gericht damals eine Schadenersatz-Forderung von Development Partner ab: Der Investor hatte 160.000 Euro geltend gemacht – diese Summe sei für die Anmietung des potenziellen Ersatz-Ladenlokals am Hutfiltern aufgelaufen. Doch aus Sicht des Gerichts war diese Forderung unbegründet: Es habe sich hierbei um ein „freiwilliges Vermögensopfer“ gehandelt.

Gegen das Urteil des Landgerichts vom Dezember 2019 hatte Development Partner Berufung eingelegt. Diese Berufung wird am Dienstag, 10. November, verhandelt.

Rahmenbedingungen haben sich stark verändert

Unabhängig von dem Rechtsstreit und einer möglichen Einigung mit Tchibo haben sich inzwischen aber auch die Rahmenbedingungen für ein Projekt dieser Dimension verändert. So ist offen, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen nach der Corona-Pandemie entwickelt. Behält der Onlinehandel seinen massiven Zugewinn? Gibt es genügend Mietinteressenten für die Ladenlokale der künftigen Burggasse? Wohin bewegen sich die Mieten für Geschäfte in der Innenstadt? Und wie stark sind die Baupreise inzwischen gestiegen?

Fragen über Fragen. Seitens Development Partner hieß es vor Kurzem, dass man die durch die Baugenehmigung entstehenden Optionen auslote und dann weitere Schritte plane.

