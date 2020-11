Trickdiebe stehlen Braunschweiger Seniorin Goldschmuck

Innerhalb weniger Minuten haben Unbekannte einer 89-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Marenholtzstraße Schmuckstücke gestohlen. Die Tatzeit war laut Polizei am Donnerstag gegen 13.20 Uhr. Die beiden Männer hätten sich als Heizungstechniker vorgestellt. Sie wollten die Heizkörper überprüfen. Dies sei am „Schwarzen Brett“ bekanntgemacht worden.

Einer der beiden schloss die Zimmertür

Während einer mit der Frau im Wohnungsflur stehenblieb, schloss der andere die Zimmertür. Die Entlüftung der Heizung könne etwas riechen. In dem Raum habe sich auch der Goldschmuck befunden. Beide sollen 30 bis 40 Jahre alt, schlank und dunkel bekleidet gewesen sein.

red