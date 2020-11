„Muckibuden“ beleben die Braunschweiger Innenstadt

NBA-Profi Dennis Schröder ist auf den Plakaten und in den Werbeanzeigen das „Gesicht“ des neuen Studios, das 2. Januar am Damm mit rund 2.000 Quadratmetern an den Start gehen wird. Als Sportarena des „kleinen Mannes“, der nicht das Geld hat, um in Premium-Clubs zu pumpen, wie Betreiber Christian Haertle und sein Team betonen. Mc V wird es heißen – und eine Lücke schließen, die der Einzelhandel hier nicht zu schließen vermochte. Und das sei die Zukunft, sagen Experten: Die Innenstadt werde zunehmend von nicht einzelhändlerischen Branchen erobert. Während sich der Handel zunehmend ins Internet verlagere.

Fitness-„Discounter“

Was dann folgen könnte, sieht man aktuell am Damm. Mehrere Ladenlokale stehen leer und sehnen sich nach einer Nachnutzung. Wie am Damm 16. Nicht lange hatte sich hier das „Re Core“ halten können, nachdem auch das „Fitness first“ das Handtuch geworfen hatte. Nun also das McV – wobei das V laut Betreiber für Vienna (Wien) steht, dem früheren Lebensmittelpunkt des Braunschweiger Fitness-Gurus Christian Haertle.

Er selbst spricht von einem „Fitness-Discounter“. Es gehe ihm darum, all jenen sportliche Betätigungsmöglichkeiten zu bieten, die nur über einen kleines Portemonnaie verfügen, wie er es ausdrückt. Denn dass Sport den allerhöchsten Stellenwert für die Gesundheit hat, das habe die Medizin längst festgestellt. Und es ist Gesundheit, die Haertle verkauft.

Am Mittelweg ging es los

Der 51-Jährige ist seit elf Jahren im Fitness-Geschäft, als er mit Hygia am 1. November 2009 am Mittelweg ins Rennen ging, seiner „Premium-Marke“, wie er sie nennt, die heute an vier Standorten vertreten ist. Dann gibt es da noch drei sogenannte Viennas, die „Premium-Discounter“ des Unternehmens, sowie eben das neue McV-Konzept, den Discounter, bei dem man mit 14,90 Euro im Monat dabei ist, erklärt Haertle, Natürlich könne man nach Wunsch das eine oder andere dazu buchen.

Die Fitness-Branche boomt, die neue sportliche Alternative jenseits der Struktur klassischer Sportvereine. Der schwedische Arzt Gustav Zander brachte den Boom Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen apparategestützten Trainingstherapien ins Rollen. Bereits in den 1890er Jahren existierten rund 80 sogenannte Zander-Institute. In Deutschland war es „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn, der den Sport Jahrzehnte schon Anfang des Jahrhunderts ins Spiel brachte. Seine Absicht: eine körperlich fitte Bürgerwehr schaffen und das von Napoleon besetzte Preußen befreien. Ab 1820 gab es in einigen Städten die ersten Anstalten, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich daraus der moderne Fitnessgedanke als vereinsfreier Sport. Zahlreiche Fitnessgeräte stammen aus dieser Zeit. Zunächst wurden sie hauptsächlich in den Sanatorien verwendet, während der Fitness-Gedanke in den USA auf breiter Basis voran preschte. Erst in den 1960er Jahren schwappte er nach Deutschland über, wurde zunehmend kommerzialisiert. Die bedeutendsten Ikonen der Fitnessbewegung: Arnold Schwarzenegger (Bodybuilding) und Jane Fonda (Aerobic). Ein regelrechter „Fitness-Boom“ setzte in den 1980er Jahren ein.

Menschen achten mehr auf ihre Gesundheit

Auch in Braunschweig. Die „Muckibuden“ schossen aus dem Boden, die Menschen entdeckten ein neues Körper- und Gesundheitsgefühl. „Der Mensch lebt heute bewusster für Gesundheit und Umwelt. Das war früher anders.“ Das Ergebnis: Einer mit 50, der regelmäßig trainiert hat, ist körperlich heute so drauf wie früher ein Dreißiger. Es sei wichtig, teilt Haertle die Meinung von Medizinern, dass man bis ins hohe Alter Muskeln aufbaue, den Körper beweglich und belastbar halte. „Ein fitter, durchtrainierter Körper ist wesentlich weniger anfällig. Das Muskelkorsett stützt den Menschen, die Muskeln schützen die Knochen, der durch die sportliche Belastung mineralisierter sei und weniger leicht breche. Beispielsweise, wenn man mal im Haushalt stürzt. „Unser ältestes Mitglied ist über 90 und besucht uns regelmäßig.“

So alt ist Dennis Schröder noch nicht. Welche Verbindung es zwischen ihm und dem McV gebe? Christian Haertle lacht. „Wir haben uns hier in Braunschweig kennen gelernt und schätzen uns beide sehr. Es handelt sich momentan mehr um eine Art sportliche Kooperation. Ob das mal mehr wird, muss man sehen.“