Wie geht es weiter mit dem geplantem Bordell an der Berliner Straße? Braunschweigs Baudezernent Heinz-Georg Leuer will künftig für „maximale Transparenz“ sorgen und die Politik fortlaufend über die weiteren Schritte im Verfahren informieren.

Der Stadtbaurat kündigte im Planungsausschuss an, dass bereits in der nächsten Woche eine sogenannte Nachbarbeteiligung stattfinden werde. Grundstückseigentümer, deren Zufahrt an der Spielhalle liegt, die teilweise zu einem Bordell umgebaut werden soll, werden die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung einzubringen.

Bauvorbescheid wird überprüft

Unterdessen haben Anwohner ein Widerspruchsverfahren gegen die Bordellpläne auf den Weg gebracht. Eine Anwaltskanzlei vertritt sechs Nachbarn, die den positiven Bauvorbescheid für das geplante Bordell für rechtswidrige halten. Eine Begründung des Widerspruchs, so der Stadtbaurat, liege noch nicht vor. Gegenwärtig finde eine Akteneinsicht statt.

Leuer berichtete zudem über Fortschritte bei der geplanten Erweiterung der Sperrgebietsverordnung, um so Prostitution zu untersagen. Dafür ist die Polizeidirektion Braunschweig zuständig. Die Bauverwaltung habe gleichwohl Anfang Oktober Informationen zur Verfügung gestellt. Momentan werde eine Karte des Stadtgebiets erstellt, die alle Bereiche darstellt, in denen Gewerbe- oder Kerngebiete an Wohngebiete grenzen. Ergänzt werden soll dies um Informationen, welche Mindestabstände zum Schutz von Kindern und Jugendlichen eingehalten werden sollten. Ziel sei, so der Stadtbaurat auf Nachfrage, die neue Sperrgebietsverordnung möglichst umfassend zu gestalten. Dazu zähle auch die Betrachtung von Flächen im Stadtgebiet, die einen ähnlichen Charakter wie Gewerbegebiete aufweisen.