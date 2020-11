Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Vorfall, der sich bereits am 20. Oktober ereignet hat.

Braunschweig. Drei Männer sind auf der Ludwigstraße in Braunschweig in Streit geraten. Dabei kam es laut Polizei zu einem tätlichen Angriff.

Männer geraten auf Ludwigstraße in Braunschweig in Streit

Zwei Männer sind mit einem dritten auf der Ludwigstraße in Streit geraten. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben von Donnerstag bereits am 20. Oktober gegen 19.10 Uhr. Einer der beiden habe den 27-jährigen Braunschweiger am Kragen gepackt. Weil er Pfefferspray dabei gehabt habe, hätten die Angreifer von ihm abgelassen. Der Mann, der zugepackt haben soll, wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 10 bis 15 Zentimeter langes Haar, schwarze Jacke, heller Pullover, Rucksack, schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Hinweise: (0531) 4762516.

red