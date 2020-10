Strengere Regeln für Besuche in Braunschweiger Seniorenheimen

Vor dem Hintergrund der zurzeit stark steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus werden die Hygiene- und Schutzmaßnahmen noch einmal verschärft, auch in Braunschweig. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Stadt Braunschweig die Ergänzung von bestehenden Hygienekonzepten für Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

Besuche sollten möglichst im Freien stattfinden

Die Verwaltung hat die Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet entsprechend angeschrieben. Folgende Maßnahmen seien empfehlenswert:

- Eine weitgehende Beschränkung von Besuchen von Angehörigen auf den Besucherzimmern. Ausnahmen sollten dann nur für besondere Versorgungssituationen (z. B. Palliativversorgte und Bettlägerige) gelten.

- Besuche sollten stattdessen im Freien oder in besonders vorzuhaltenden, gut lüftbaren Besucherzimmern möglich sein.

- Empfohlen wird, die Besuchsdauer für jeden Besuch auf einen Zeitraum von bis zu 60 Minuten zu begrenzen, der mehrmals wöchentlich in Anspruch genommen werden kann.

- Nach Möglichkeit sollte nur noch der Besuch von einer Person zugelassen werden, es sei denn, die hygienischen Anforderungen können für auch von mehreren Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig erfüllt werden.

- Durch die Leitung der Pflegeeinrichtung sollte sichergestellt werden, dass Besuche strukturiert und koordiniert durchgeführt werden.

- Bewohnerinnen und Bewohner sollten über die erhöhte Eigen- und Fremdgefährdung beim Verlassen der Einrichtung informiert werden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Konzepte für Schnelltests sind in Arbeit

Sozialdezernentin Christine Arbogast sagt: „Die Einschränkungen in den Besuchsmöglichkeiten sollen nur solange gelten, bis die Heime Testkonzepte erarbeitet haben, die es ihnen ermöglichen, Schnelltests einzusetzen.“

Die Heime arbeiteten schon mit Hochdruck an ihren Konzepten, die vom städtischen Gesundheitsamt genehmigt werden müssen, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden, so Arbogast weiter: „Wir möchten unbedingt verhindern, dass gerade in der jetzt sehr dynamischen Pandemiesituation Infektionen in die Heime getragen werden. Sobald aber die Schnelltests in ausreichender Menge in den Heimen vorrätig und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sind, können die Besuchsregelungen wieder angepasst werden.“