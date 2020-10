Fremde Frau spricht Kinder an – Braunschweiger Eltern besorgt

Etliche Eltern in der Südstadt sind besorgt aufgrund eines Vorfalls, der sich bereits am Mittwochabend am Rottebachweg in der Nähe des Herman-Löns-Parks zugetragen hat. Eine fremde Frau soll aus dem Auto heraus drei Kinder angesprochen haben, angeblich, um ihnen einen Hundewelpen zu zeigen, der auf dem Rücksitz des Autos lag. Wollte sie die Kinder anlocken?

Das Fahrzeug soll ein auswärtiges Kennzeichen gehabt haben Als der Vater eines der Kinder, der die Szene beobachtet hatte, sich dem Auto näherte und die Frau ansprach, soll sie ohne eine Antwort weggefahren sein. Dem Vater kam die Sache komisch vor, er alarmierte das Polizeikommissariat Süd. Das war um 18.15 Uhr. „Die Kollegen haben gleich eine Streife hingeschickt“, erteilt Polizeisprecherin Carolin Scherf Auskunft. Die beschriebene Person und das Auto hätten aber nicht mehr ausfindig gemacht werden können. Eine nähere Beschreibung des Autos liege nicht vor, und das Kennzeichen sei nicht bekannt. „Es soll ein auswärtiges Kennzeichen gewesen sein, das war dem Vater aufgefallen“, so Scherf. Bei weiteren Vorfälle dieser Art bittet die Polizei um Hinweise Die Polizei bittet darum, vergleichbare Vorfällen der örtliche Polizei zu melden. Solche Ansprachen könnten einen harmlosen Hintergrund haben, aber man solle wachsam sein, sagt Scherf und ergänzt: „Kinder sollten nicht reagieren, wenn sie von Fremden angesprochen werden und sich auf kein Gespräch einlassen. Am besten geben sie in so einem Fall einem ihnen vertrauten Erwachsenen Bescheid.“ Weitere Vorkommnisse dieser Art seien in den letzten Tagen nicht gemeldet worden. Den Hinweis einer Leserin, auch in Waggum seien Schulkinder von Fremden angesprochen worden, die den Kindern angeblich Hundewelpen zeigen wollten, konnten weder die Polizei noch die Schulleitung der dortigen Grundschule bestätigen.