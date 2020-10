Im Post- und Zustelldienst gibt es in Braunschweig zurzeit 57 offene Stellen.

Arbeitslosenquote in Braunschweig erneut leicht gesunken

Den zweiten Monat in Folge hat sich im Oktober die Arbeitslosigkeit in Braunschweig wieder verringert – wenn auch nur minimal. Die Quote liegt jetzt bei 5,6 Prozent. Das leichte Aufatmen ist laut der Arbeitsagentur auf die saisontypische Herbstbelebung im September und Oktober zurückzuführen.