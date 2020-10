Braunschweig überschreitet Sieben-Tage-Wert von 50

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Braunschweig permanent an. Am Mittwoch meldet die Stadt 27 neue Ansteckungen. Der Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohnern liegt damit aktuell bei 53,7. Das bedeutet: Ab sofort gelten noch strengere Regeln.

Maskenpflicht in der Innenstadt

In der kompletten Fußgängerzone (inklusive Bohlweg-Westseite, Münzstraße und Schlosspassage) und im Magniviertel muss der Mund-Nasen-Schutz werktags zwischen 10 und 23 Uhr getragen werden, ebenso auf den Wochenmärkten. Kranke (mit Attest) und Kinder unter sechs Jahren sind ausgenommen. Fahrradfahrer müssen die Maske in den genannten Bereichen nur dann tragen, wenn sie ihr Fahrrad schieben.

Generell gilt: Die Maske muss im öffentlichen Bereich drinnen und draußen überall dort getragen werden, wo Menschen auf engem Raum oder für eine längere Zeit zusammenkommen.

Weniger Teilnehmer bei Treffen und Veranstaltungen

Private Treffen sind jetzt auf zehn Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige beschränkt – egal, ob zu Hause, draußen oder im Restaurant.

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum beziehungsweise zeitweise stehendem Publikum sind maximal 100 Personen erlaubt. Über Ausnahmen entscheidet die Stadt auf Basis eines Hygienekonzeptes.

Die Gastronomie muss um 23 Uhr schließen (ohne Ausnahme). Außerdem ist es untersagt, alkoholische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben.

Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren gemeinsam

Angesichts der steigenden Infektionszahlen kontrollieren die Bereitschaftspolizei und der Zentrale Ordnungsdienst ab sofort wieder gemeinsam die Einhaltung der Corona-Einschränkungen. Überprüft werden laut der Stadt vor allem die Einhaltung der Maskenpflicht (auch im ÖPNV) und der Mindestabstände sowie die Dokumentation von Gästedaten in der Gastronomie.

Ordnungsdezernent Thorsten Kornblum sagt: „Wenn wir die Lage weiter kontrollieren können möchten, müssen wir unser Bestes tun, um das Virus einzudämmen. Deshalb sind leider auch wieder Verzicht, strenge Maßnahmen und vor allem die Einhaltung dieser zwingend notwendig.“

Polizeichef Axel Werner: „Wir alle müssen jetzt wirklich realisieren, wie ernst sich die Pandemiesituation wieder entwickelt hat. Die Erfahrungen zeigen, dass die Zeit für Diskussionen um die Sinnhaftigkeit der Corona-Regeln vorbei ist. Wenn wir gut durch die nächsten Wochen kommen wollen, müssen wir Verantwortung für uns und andere übernehmen. Man kann die erforderlichen Maßnahmen kritisch begleiten, Egoismen auf der Basis kruder Verschwörungstheorien sind aber sicherlich der falsche Berater. Deshalb wird die Polizei auch in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem Zentralen Ordnungsdienst der Stadt Braunschweig die Einhaltung der Corona-Verordnung verstärkt überwachen und bei Verstößen konsequent Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren einleiten.“

