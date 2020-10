ÖPNV-Fahrer wissen in Braunschweig nun genau, wann der Bus da ist

Der Bus steckt mal wieder in einem Baustellenstau. Die Fahrgäste warten. Doch sie wissen seit gestern genau, wann er kommt. Am Friedrich-Wilhelm-Platz hat die Braunschweiger Verkehrs-GmbH den ersten von insgesamt 457 neuen dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI-Anzeiger) in Betrieb genommen.

Wie funktioniert der DFI-Anzeiger?

Das System funktioniert so: Der Bus sendet während der Fahrt ständig seine exakten Positionsdaten automatisch an die Leitstelle der Braunschweiger Verkehrs-GmbH – und die schickt sie weiter an den zentralen Verkehrsgroßrechner nach Bremen, wo sie verarbeitet und direkt an die der Bus- und Straßenbahnhaltestellen weitergeleitet werden. Wartende Fahrgäste sehen auf die Minute genau, wann Bus oder Straßenbahn eintreffen werden. Sollten diese im Stau stecken, werden auch diese aktuellen Informationen – mittels eines Prognoseverfahrens – in die Ankunftszeit eingerechnet. „Das alles geschieht in Sekundenbruchteilen“, erklärt Jörg Reincke, Geschäftsführer der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. In sogenannter Echtzeit.

Sprachausgabe für Sehbehinderte

Alle DFI-Anzeiger werden übrigens über ein Modul zur Sprachausgabe verfügen. So bleiben auch sehbehinderte Fahrgäste gut informiert. Sie können sich auf Wunsch die Informationen auch von anderen Fahrgästen vorlesen lassen.

Rund die Hälfte aller 457 Tafeln befindet sich in Braunschweig. Maßgeblich für die Entscheidung, ob eine Haltestelle eine solche Tafel erhält, sei die Zahl der aussteigenden Personen gewesen. „Mehr als 150 müssen es sein“, sagt Ralf Sygusch, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Braunschweig GmbH.

Kosten: 30 Millionen Euro

Insgesamt 30 Millionen Euro investieren der Verkehrsverbund und die Verkehrs-GmbH in die neue Technik in Bussen und Straßenbahnen, 10 Millionen Euro davon kosten die Anzeigetafeln. Die Idee hinter dem neuen Fahrgast-Service: die Fahrten der öffentlichen Verkehrsmittel noch effektiver machen. Reincke: „Was nützen Fahrten, die man nicht kennt?“

Oberbürgermeister Ulrich Markurth sagte, die neue Technik, die auch über eine Smartphone-App genutzt werden kann, ermögliche Fahrgästen schon zu Hause zu erfahren, wann genau der Bus kommt. Das warten entfalle damit. 20 Kommunen in der Region beteiligen sich an dem Projekt, das mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird.